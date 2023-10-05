https://ria.ru/20231005/obstrel-1900640509.html

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 05.10.2023

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:10

2023-10-05T12:10

2023-10-05T12:10

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Мэр города Иван Приходько также сообщил, что поселок станции Никитовка находится в зоне повышенной опасности, а поселок городского типа Гольмовский обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск. Кроме того, украинские войска с 9.10 по 11.50 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Ясиноватскому району. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231003/obstrel-1900216280.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия