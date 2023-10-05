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Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 05.10.2023 (обновлено: 11:28 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900622653.html
Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки
Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.10.2023
Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки
Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:22
2023-10-05T11:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований ранены 5 мирных граждан", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231003/mina-1900264306.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки

Мэр Приходько сообщил о ранении пяти мирных жителей при обстреле Горловки

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований ранены 5 мирных граждан", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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