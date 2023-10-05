https://ria.ru/20231005/obstrel-1900622653.html

Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки

Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.10.2023

Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:22

2023-10-05T11:22

2023-10-05T11:28

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований ранены 5 мирных граждан", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231003/mina-1900264306.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия