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Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900620213.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 05.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами
Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:12
2023-10-05T11:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный); 10.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Мэр города Иван Приходько сообщил, что разрыв снаряда, выпущенного украинскими войсками, зафиксирован около Дворца культуры "Ветеран". Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900583936.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный); 10.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Мэр города Иван Приходько сообщил, что разрыв снаряда, выпущенного украинскими войсками, зафиксирован около Дворца культуры "Ветеран".
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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