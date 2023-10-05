https://ria.ru/20231005/obstrel-1900620213.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 05.10.2023

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:12

2023-10-05T11:12

2023-10-05T11:12

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный); 10.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Мэр города Иван Приходько сообщил, что разрыв снаряда, выпущенного украинскими войсками, зафиксирован около Дворца культуры "Ветеран". Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231005/obstrel-1900583936.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия