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Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин
Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин
Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:34
2023-10-05T17:34
2023-10-05T17:49
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было около 3%, сейчас они около 6%", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин
Путин: расходы на оборону и безопасность возросли до шести процентов ВВП