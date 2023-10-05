https://ria.ru/20231005/oborona-1900757607.html

Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин

Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин

Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:34

2023-10-05T17:34

2023-10-05T17:49

россия

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900756112_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_720f9b1d545f7b00041700e6779f5b42.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было около 3%, сейчас они около 6%", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/raskhody-1878658928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, безопасность