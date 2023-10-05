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Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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17:34 05.10.2023 (обновлено: 17:49 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/oborona-1900757607.html
Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин
Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин
Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:34
2023-10-05T17:49
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было около 3%, сейчас они около 6%", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Расходы на оборону и безопасность возросли примерно вдвое, заявил Путин

Путин: расходы на оборону и безопасность возросли до шести процентов ВВП

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Было около 3%, сейчас они около 6%", - сказал Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону
16 июня, 15:12
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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