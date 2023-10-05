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Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 05.10.2023
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19:37 05.10.2023 (обновлено: 19:50 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/nato-1900795216.html
Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО
Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания - это угрожает безопасности... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:37
2023-10-05T19:50
россия
украина
нато
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания - это угрожает безопасности страны."Что касается НАТО - да, мы всегда были против (вступления Украины в альянс - ред.), и эта позиция имеет под собой, определённые серьёзные основания. Поскольку расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, приближение НАТО к границам России - это серьёзнейший вызов для безопасности страны."Это же не только политический блок. Это военно-политический блок. И приближение инфраструктуры несёт для нас серьёзную угрозу", - добавил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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россия, украина, нато, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Украина, НАТО, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО

Путин: вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания - это угрожает безопасности страны.
"Что касается НАТО - да, мы всегда были против (вступления Украины в альянс - ред.), и эта позиция имеет под собой, определённые серьёзные основания. Поскольку расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам президента, приближение НАТО к границам России - это серьёзнейший вызов для безопасности страны.
"Это же не только политический блок. Это военно-политический блок. И приближение инфраструктуры несёт для нас серьёзную угрозу", - добавил Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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