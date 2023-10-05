Рейтинг@Mail.ru
Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на "Золотой осени" - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
21:55 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/mordoviya-1900817547.html
Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на "Золотой осени"
Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на "Золотой осени" - РИА Новости, 05.10.2023
Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на "Золотой осени"
Продукцию 13 предприятий и лошадь весом почти 900 килограммов привезли на агропромышленную выставку "Золотая осень" в Москву из Мордовии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:55
2023-10-05T21:55
республика мордовия
артем здунов
михаил мишустин
москва
россия
владимир путин
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71359/65/713596523_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_0d52f7ce81c6bb2452ce0f88b1b725f2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Продукцию 13 предприятий и лошадь весом почти 900 килограммов привезли на агропромышленную выставку "Золотая осень" в Москву из Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Юбилейная 25-я агропромышленная выставка "Золотая осень – 2023" проходит в Москве с 4 октября. На ней представлены главные достижения отрасли в области растениеводства и животноводства, технического и научного развития. "Мордовия - традиционный участник Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". В этом году республика подготовила один из самых посещаемых стендов на экспозиции регионов. На стенде Мордовии выставлена продукция 13 ведущих предприятий, отдельная экспозиция посвящена фермерскому направлению", - говорится в сообщении. Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе осмотра павильона племенного животноводства на выставке "Золотая осень" пообщался с коневодами Мордовии и обратил отдельное внимание на мордовскую кобылу-тяжеловоза по кличке Бразилия, которая весит 890 килограммов. "Сейчас на предприятии "Агропромсеровис" в Ичалковском районе содержатся более 120 лошадей советской тяжеловозной породы. Эта порода — гордость российского коневодства, ее представители — самые массивные тяжелоупряжные лошади в стране. Кроме Ичалковского района, племенное поголовье таких суперсилачей есть только на двух конезаводах страны. Наша кобыла Бразилия - самая крупная и мощная, под ней пол проминается, когда она по манежу идет", - рассказал главный зоотехник по коневодству предприятия "Агропромсервис" Данил Беззубов. Делегацию Мордовии возглавил глава республики Артем Здунов. Он примет участие в ключевых мероприятиях выставки, проведет ряд рабочих встреч по вопросам работы отрасли. Деловая программа позволит обсудить широкий круг отраслевых вопросов. В частности, эксперты и участники рынка рассмотрят такие темы, как развитие фермерского движения в России, производство органической продукции, подходы к оценке экспортоориентированных инвестпроектов и другие направления. "Агропромышленный комплекс составляет почти четверть экономики Мордовии. Республика – один из лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения. В регионе работают крупные агрохолдинги, которые производят весь спектр продуктов сельского хозяйства. Доля вывоза по отдельным видам сельхозпродукции достигает 80%. Продукты республиканского производства можно найти во всех субъектах страны", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что Мордовия имеет персональное поручение президента РФ Владимира Путина по развитию органического земледелия. Сейчас по количеству сертифицированных производителей в этой сфере республика входит в ТОП-5 регионов страны.
https://ria.ru/20230926/mordoviya-1898807662.html
https://ria.ru/20230922/mashinostroenie-1898123888.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71359/65/713596523_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2ad1c330ff099d90f45f5fd7aa239afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, михаил мишустин, москва, россия, владимир путин, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Михаил Мишустин, Москва, Россия, Владимир Путин, Республика Мордовия
Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на "Золотой осени"

Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на выставке "Золотая осень"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода России. Саранск
Города России. Саранск - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Города России. Саранск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Продукцию 13 предприятий и лошадь весом почти 900 килограммов привезли на агропромышленную выставку "Золотая осень" в Москву из Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Юбилейная 25-я агропромышленная выставка "Золотая осень – 2023" проходит в Москве с 4 октября. На ней представлены главные достижения отрасли в области растениеводства и животноводства, технического и научного развития.
Города России. Саранск - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В Мордовии запустили два новых производства
26 сентября, 18:47
"Мордовия - традиционный участник Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". В этом году республика подготовила один из самых посещаемых стендов на экспозиции регионов. На стенде Мордовии выставлена продукция 13 ведущих предприятий, отдельная экспозиция посвящена фермерскому направлению", - говорится в сообщении.
Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе осмотра павильона племенного животноводства на выставке "Золотая осень" пообщался с коневодами Мордовии и обратил отдельное внимание на мордовскую кобылу-тяжеловоза по кличке Бразилия, которая весит 890 килограммов.
"Сейчас на предприятии "Агропромсеровис" в Ичалковском районе содержатся более 120 лошадей советской тяжеловозной породы. Эта порода — гордость российского коневодства, ее представители — самые массивные тяжелоупряжные лошади в стране. Кроме Ичалковского района, племенное поголовье таких суперсилачей есть только на двух конезаводах страны. Наша кобыла Бразилия - самая крупная и мощная, под ней пол проминается, когда она по манежу идет", - рассказал главный зоотехник по коневодству предприятия "Агропромсервис" Данил Беззубов.
Делегацию Мордовии возглавил глава республики Артем Здунов. Он примет участие в ключевых мероприятиях выставки, проведет ряд рабочих встреч по вопросам работы отрасли. Деловая программа позволит обсудить широкий круг отраслевых вопросов. В частности, эксперты и участники рынка рассмотрят такие темы, как развитие фермерского движения в России, производство органической продукции, подходы к оценке экспортоориентированных инвестпроектов и другие направления.
"Агропромышленный комплекс составляет почти четверть экономики Мордовии. Республика – один из лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения. В регионе работают крупные агрохолдинги, которые производят весь спектр продуктов сельского хозяйства. Доля вывоза по отдельным видам сельхозпродукции достигает 80%. Продукты республиканского производства можно найти во всех субъектах страны", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что Мордовия имеет персональное поручение президента РФ Владимира Путина по развитию органического земледелия. Сейчас по количеству сертифицированных производителей в этой сфере республика входит в ТОП-5 регионов страны.
Глава Мордовии Артем Здунов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов обсудили перспективы развития машиностроения региона - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Глава Мордовии обсудил развитие машиностроения с замглавы Минпромторга
22 сентября, 20:32
 
Республика МордовияАртем ЗдуновМихаил МишустинМоскваРоссияВладимир ПутинРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала