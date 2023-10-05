https://ria.ru/20231005/mordoviya-1900817547.html

Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на "Золотой осени"

Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на "Золотой осени" - РИА Новости, 05.10.2023

Продукцию 13 предприятий АПК представила Мордовия на "Золотой осени"

Продукцию 13 предприятий и лошадь весом почти 900 килограммов привезли на агропромышленную выставку "Золотая осень" в Москву из Мордовии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:55

2023-10-05T21:55

2023-10-05T21:55

республика мордовия

артем здунов

михаил мишустин

москва

россия

владимир путин

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Продукцию 13 предприятий и лошадь весом почти 900 килограммов привезли на агропромышленную выставку "Золотая осень" в Москву из Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Юбилейная 25-я агропромышленная выставка "Золотая осень – 2023" проходит в Москве с 4 октября. На ней представлены главные достижения отрасли в области растениеводства и животноводства, технического и научного развития. "Мордовия - традиционный участник Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". В этом году республика подготовила один из самых посещаемых стендов на экспозиции регионов. На стенде Мордовии выставлена продукция 13 ведущих предприятий, отдельная экспозиция посвящена фермерскому направлению", - говорится в сообщении. Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе осмотра павильона племенного животноводства на выставке "Золотая осень" пообщался с коневодами Мордовии и обратил отдельное внимание на мордовскую кобылу-тяжеловоза по кличке Бразилия, которая весит 890 килограммов. "Сейчас на предприятии "Агропромсеровис" в Ичалковском районе содержатся более 120 лошадей советской тяжеловозной породы. Эта порода — гордость российского коневодства, ее представители — самые массивные тяжелоупряжные лошади в стране. Кроме Ичалковского района, племенное поголовье таких суперсилачей есть только на двух конезаводах страны. Наша кобыла Бразилия - самая крупная и мощная, под ней пол проминается, когда она по манежу идет", - рассказал главный зоотехник по коневодству предприятия "Агропромсервис" Данил Беззубов. Делегацию Мордовии возглавил глава республики Артем Здунов. Он примет участие в ключевых мероприятиях выставки, проведет ряд рабочих встреч по вопросам работы отрасли. Деловая программа позволит обсудить широкий круг отраслевых вопросов. В частности, эксперты и участники рынка рассмотрят такие темы, как развитие фермерского движения в России, производство органической продукции, подходы к оценке экспортоориентированных инвестпроектов и другие направления. "Агропромышленный комплекс составляет почти четверть экономики Мордовии. Республика – один из лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения. В регионе работают крупные агрохолдинги, которые производят весь спектр продуктов сельского хозяйства. Доля вывоза по отдельным видам сельхозпродукции достигает 80%. Продукты республиканского производства можно найти во всех субъектах страны", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что Мордовия имеет персональное поручение президента РФ Владимира Путина по развитию органического земледелия. Сейчас по количеству сертифицированных производителей в этой сфере республика входит в ТОП-5 регионов страны.

https://ria.ru/20230926/mordoviya-1898807662.html

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артем здунов, михаил мишустин, москва, россия, владимир путин, республика мордовия