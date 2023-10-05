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Додон пообещал восстановить договоры с СНГ после смены власти в Молдавии - РИА Новости, 05.10.2023
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22:06 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/moldavia-1900819353.html
Додон пообещал восстановить договоры с СНГ после смены власти в Молдавии
Додон пообещал восстановить договоры с СНГ после смены власти в Молдавии - РИА Новости, 05.10.2023
Додон пообещал восстановить договоры с СНГ после смены власти в Молдавии
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что после неминуемой смены власти в республике все аннулированные Кишиневом... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:06
2023-10-05T22:06
молдавия
россия
кишинев
майя санду
дмитрий песков
содружество
игорь додон
снг
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КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что после неминуемой смены власти в республике все аннулированные Кишиневом соглашения с СНГ будут восстановлены. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. "Расторжение договоров с СНГ очень плохо для страны. Но для того, чтобы выйти из каких-то соглашений, должно быть не только решение Молдовы. То есть республика не может выйти из СНГ только по своему решению, должно быть общее решение других стран СНГ. Это дает нам шанс, что при смене власти, а это в любом случае произойдет, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю", - заявил Додон на брифинге. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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молдавия, россия, кишинев, майя санду, дмитрий песков, содружество , игорь додон, снг, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Дмитрий Песков, Содружество , Игорь Додон, СНГ, В мире
Додон пообещал восстановить договоры с СНГ после смены власти в Молдавии

Додон пообещал восстановить все договоры с СНГ после смены власти в Молдавии

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что после неминуемой смены власти в республике все аннулированные Кишиневом соглашения с СНГ будут восстановлены.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
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"Расторжение договоров с СНГ очень плохо для страны. Но для того, чтобы выйти из каких-то соглашений, должно быть не только решение Молдовы. То есть республика не может выйти из СНГ только по своему решению, должно быть общее решение других стран СНГ. Это дает нам шанс, что при смене власти, а это в любом случае произойдет, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю", - заявил Додон на брифинге.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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МолдавияРоссияКишиневМайя СандуДмитрий ПесковСодружествоИгорь ДодонСНГВ мире
 
 
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