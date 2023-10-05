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В Киеве рассказали, как подростки обворовывали могилы украинских солдат - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/mogily-1900701761.html
В Киеве рассказали, как подростки обворовывали могилы украинских солдат
В Киеве рассказали, как подростки обворовывали могилы украинских солдат - РИА Новости, 05.10.2023
В Киеве рассказали, как подростки обворовывали могилы украинских солдат
Киевские подростки систематически обворовывали могилы украинских солдат, забирая шевроны, флаги и другие личные вещи, оставленные близкими погибших, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:17
2023-10-05T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киевские подростки систематически обворовывали могилы украинских солдат, забирая шевроны, флаги и другие личные вещи, оставленные близкими погибших, сообщили в полиции украинской столицы. "Ювенальные полицейские выявили группу несовершеннолетних, обворовывавших могилы погибших героев", - говорится в публикации на странице полиции Киева в социальной сети. Сообщается, что компания из восьми подростков 2010 и 2011 годов рождения регулярно наведывалась на столичные кладбища, где они распивали алкоголь и забирали "сувениры" с могил погибших солдат. После конфликта с женщиной, посещавшей могилу своего мужа, за дело взялась полиция, говорится в публикации. Отмечается, что подростки вместе с родителями были доставлены в отделение, где с ними была проведена воспитательная беседа. На родителей подростков были заведены административные дела по статье "Ненадлежащее воспитание детей", добавили в ведомстве.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве рассказали, как подростки обворовывали могилы украинских солдат

Полиция Киева: подростки систематически обворовывали могилы украинских солдат

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киевские подростки систематически обворовывали могилы украинских солдат, забирая шевроны, флаги и другие личные вещи, оставленные близкими погибших, сообщили в полиции украинской столицы.
"Ювенальные полицейские выявили группу несовершеннолетних, обворовывавших могилы погибших героев", - говорится в публикации на странице полиции Киева в социальной сети. Сообщается, что компания из восьми подростков 2010 и 2011 годов рождения регулярно наведывалась на столичные кладбища, где они распивали алкоголь и забирали "сувениры" с могил погибших солдат. После конфликта с женщиной, посещавшей могилу своего мужа, за дело взялась полиция, говорится в публикации.
Отмечается, что подростки вместе с родителями были доставлены в отделение, где с ними была проведена воспитательная беседа. На родителей подростков были заведены административные дела по статье "Ненадлежащее воспитание детей", добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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