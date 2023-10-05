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В Киеве рассказали, как подростки обворовывали могилы украинских солдат

В Киеве рассказали, как подростки обворовывали могилы украинских солдат - РИА Новости, 05.10.2023

В Киеве рассказали, как подростки обворовывали могилы украинских солдат

Киевские подростки систематически обворовывали могилы украинских солдат, забирая шевроны, флаги и другие личные вещи, оставленные близкими погибших, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:17

2023-10-05T15:17

2023-10-05T15:17

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Киевские подростки систематически обворовывали могилы украинских солдат, забирая шевроны, флаги и другие личные вещи, оставленные близкими погибших, сообщили в полиции украинской столицы. "Ювенальные полицейские выявили группу несовершеннолетних, обворовывавших могилы погибших героев", - говорится в публикации на странице полиции Киева в социальной сети. Сообщается, что компания из восьми подростков 2010 и 2011 годов рождения регулярно наведывалась на столичные кладбища, где они распивали алкоголь и забирали "сувениры" с могил погибших солдат. После конфликта с женщиной, посещавшей могилу своего мужа, за дело взялась полиция, говорится в публикации. Отмечается, что подростки вместе с родителями были доставлены в отделение, где с ними была проведена воспитательная беседа. На родителей подростков были заведены административные дела по статье "Ненадлежащее воспитание детей", добавили в ведомстве.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр