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Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 05.10.2023 (обновлено: 09:25 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/mo-1900588404.html
Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО
Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки на полигоны Южного военного округа наградил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ, участвующих в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:43
2023-10-05T09:25
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
сергей шойгу
южный военный округ
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки на полигоны Южного военного округа наградил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ, участвующих в обучении контрактников и добровольцев, сообщили в четверг в Минобороны России."Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами", - говорится в сообщении."В свою очередь, женщины выразили готовность наравне с мужчинами применить полученные навыки и знания на поле боя", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231003/prizyvniki-1900134562.html
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Шойгу на полигонах Южного военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны.
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безопасность, здоровье - общество, россия, сергей шойгу, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Шойгу, Южный военный округ
Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО

МО: Шойгу наградил женщин Медицинской службы ВС РФ Южного военного округа

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки на полигоны Южного военного округа наградил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ, участвующих в обучении контрактников и добровольцев, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами", - говорится в сообщении.
"В свою очередь, женщины выразили готовность наравне с мужчинами применить полученные навыки и знания на поле боя", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоРоссияСергей ШойгуЮжный военный округ
 
 
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