https://ria.ru/20231005/mo-1900588404.html

Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО

Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу поблагодарил женщин-медиков ЮВО за подготовку участников СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки на полигоны Южного военного округа наградил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ, участвующих в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:43

2023-10-05T08:43

2023-10-05T09:25

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

россия

сергей шойгу

южный военный округ

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки на полигоны Южного военного округа наградил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ, участвующих в обучении контрактников и добровольцев, сообщили в четверг в Минобороны России."Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами", - говорится в сообщении."В свою очередь, женщины выразили готовность наравне с мужчинами применить полученные навыки и знания на поле боя", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231003/prizyvniki-1900134562.html

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Шойгу на полигонах Южного военного округа Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит боевая подготовка контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны. 2023-10-05T08:43 true PT4M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, здоровье - общество, россия, сергей шойгу, южный военный округ