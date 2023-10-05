https://ria.ru/20231005/mnogopolyarnost-1900663098.html

Лукашенко заявил о пользе многополярного мира для всех государств

Лукашенко заявил о пользе многополярного мира для всех государств - РИА Новости, 05.10.2023

Лукашенко заявил о пользе многополярного мира для всех государств

Пользу от многополярного мира будут иметь все государства, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спикером парламента Киргизии... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:04

2023-10-05T13:04

2023-10-05T13:04

в мире

белоруссия

александр лукашенко

киргизия

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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пользу от многополярного мира будут иметь все государства, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спикером парламента Киргизии Нурланбеком Шакиевым. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь в Telegram-канале.Лукашенко отметил, что Белоруссия и Киргизия не относятся к разряду крупных государств и не определяют ход мировой политики, однако любая страна независимо от ее размеров влияет на тот ландшафт, который сегодня складывается на планете. "То, что для нас это к лучшему - 100% точно. То, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая - в связи с тем, что мы формируем многополярный мир. А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, значит, наверное, страны и малые, и большие, и средние от этого будут иметь только пользу", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20231004/mir-1900474385.html

белоруссия

киргизия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, киргизия