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Лукашенко заявил о пользе многополярного мира для всех государств - РИА Новости, 05.10.2023
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13:04 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/mnogopolyarnost-1900663098.html
Лукашенко заявил о пользе многополярного мира для всех государств
Лукашенко заявил о пользе многополярного мира для всех государств - РИА Новости, 05.10.2023
Лукашенко заявил о пользе многополярного мира для всех государств
Пользу от многополярного мира будут иметь все государства, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спикером парламента Киргизии... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:04
2023-10-05T13:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
киргизия
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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пользу от многополярного мира будут иметь все государства, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спикером парламента Киргизии Нурланбеком Шакиевым. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь в Telegram-канале.Лукашенко отметил, что Белоруссия и Киргизия не относятся к разряду крупных государств и не определяют ход мировой политики, однако любая страна независимо от ее размеров влияет на тот ландшафт, который сегодня складывается на планете. "То, что для нас это к лучшему - 100% точно. То, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая - в связи с тем, что мы формируем многополярный мир. А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, значит, наверное, страны и малые, и большие, и средние от этого будут иметь только пользу", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20231004/mir-1900474385.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, киргизия
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Киргизия
Лукашенко заявил о пользе многополярного мира для всех государств

Лукашенко заявил, что многополярный мир будет полезен всем государствам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пользу от многополярного мира будут иметь все государства, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спикером парламента Киргизии Нурланбеком Шакиевым. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь в Telegram-канале.
Лукашенко отметил, что Белоруссия и Киргизия не относятся к разряду крупных государств и не определяют ход мировой политики, однако любая страна независимо от ее размеров влияет на тот ландшафт, который сегодня складывается на планете.
«
"То, что для нас это к лучшему - 100% точно. То, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая - в связи с тем, что мы формируем многополярный мир. А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, значит, наверное, страны и малые, и большие, и средние от этого будут иметь только пользу", - заявил Лукашенко.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКиргизия
 
 
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