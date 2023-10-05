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Мишустин заявил, что Россия всегда гордилась выдающимися педагогами
Мишустин заявил, что Россия всегда гордилась выдающимися педагогами - РИА Новости, 05.10.2023
Мишустин заявил, что Россия всегда гордилась выдающимися педагогами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил учителей с их профессиональным праздником, отметив, что Россия всегда гордилась выдающимися педагогами,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:54
2023-10-05T10:54
2023-10-05T10:54
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михаил мишустин
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил учителей с их профессиональным праздником, отметив, что Россия всегда гордилась выдающимися педагогами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. "Уважаемые друзья! Поздравляю с праздником всех, кто посвятил свою жизнь самой важной, благородной и ответственной профессии учителя. Россия всегда гордилась выдающимися педагогами. Константин Ушинский, Антон Макаренко обогатили отечественную и мировую науку, создали уникальные методы и теории воспитания и образования, оригинальные педагогические системы, где ребёнок является высшей ценностью", – говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что развитие образования в России – один из ключевых приоритетов политики. Сейчас в стране реализуется подготовка и повышение квалификации преподавателей, а в регионах внедряются новые модели обучения, открываются школы с уникальным пространством и центры образования цифрового и гуманитарного профилей, добавил он. В заключение премьер-министр поблагодарил учителей "от всего сердца" за профессионализм, сердечность и душевную щедрость, которую они дарят воспитанникам.
https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900539521.html
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россия, общество, михаил мишустин, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Россия, Общество, Михаил Мишустин, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил учителей с их профессиональным праздником, отметив, что Россия всегда гордилась выдающимися педагогами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
«
"Уважаемые друзья! Поздравляю с праздником всех, кто посвятил свою жизнь самой важной, благородной и ответственной профессии учителя. Россия всегда гордилась выдающимися педагогами. Константин Ушинский, Антон Макаренко обогатили отечественную и мировую науку, создали уникальные методы и теории воспитания и образования, оригинальные педагогические системы, где ребёнок является высшей ценностью", – говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что развитие образования в России – один из ключевых приоритетов политики. Сейчас в стране реализуется подготовка и повышение квалификации преподавателей, а в регионах внедряются новые модели обучения, открываются школы с уникальным пространством и центры образования цифрового и гуманитарного профилей, добавил он.
В заключение премьер-министр поблагодарил учителей "от всего сердца" за профессионализм, сердечность и душевную щедрость, которую они дарят воспитанникам.
Мишустин считает, что дистанционное образование не заменит учителя