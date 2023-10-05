https://ria.ru/20231005/miroustroystvo-1900738525.html

Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, заявил Путин

Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, заявил Путин

Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но некоторые поняли эту готовность превратно - как покорность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:54

2023-10-05T16:54

2023-10-05T19:47

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но некоторые поняли эту готовность превратно - как покорность, заявил президент РФ Владимир Путин."Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелевший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Во главе наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру", - сказал президент России во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли, как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне, по сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными, национальными интересами, а чужими интересами", - добавил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230923/miroustroystvo-1898242120.html

россия

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россия, владимир путин