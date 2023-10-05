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Путин назвал условие для создания прочного мира - РИА Новости, 05.10.2023
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17:03 05.10.2023 (обновлено: 17:12 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/mir-1900742702.html
Путин назвал условие для создания прочного мира
Путин назвал условие для создания прочного мира - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал условие для создания прочного мира
Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:03
2023-10-05T17:12
в мире
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, заявил президент России Владимир Путин."Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин назвал условие для создания прочного мира

Путин: для прочного мира все должны чувствовать себя в безопасности

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, заявил президент России Владимир Путин.
"Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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В миреРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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