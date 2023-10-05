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Путин назвал условие для создания прочного мира
Путин назвал условие для создания прочного мира - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал условие для создания прочного мира
Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:03
2023-10-05T17:03
2023-10-05T17:12
в мире
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, заявил президент России Владимир Путин."Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин назвал условие для создания прочного мира
Путин: для прочного мира все должны чувствовать себя в безопасности