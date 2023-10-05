https://ria.ru/20231005/mir-1900742702.html

Путин назвал условие для создания прочного мира

Путин назвал условие для создания прочного мира - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал условие для создания прочного мира

Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:03

2023-10-05T17:03

2023-10-05T17:12

в мире

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, заявил президент России Владимир Путин."Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

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в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"