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Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет
Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет - РИА Новости, 05.10.2023
Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет
Открытое горение на предприятии по производству паллет под Красноярском ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:34
2023-10-05T08:34
2023-10-05T09:11
происшествия
россия
емельяновский район
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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КРАСНОЯРСК, 5 окт – РИА Новости. Открытое горение на предприятии по производству паллет под Красноярском ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. В среду в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар в Емельяновском районе Красноярского края, где на открытой территории горят паллеты на площади 2000 квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров. Уточняется, что к тушению пожара были привлечены около 50 человек и 17 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано. Идет проливка", - сказал собеседник агентства. По информации ведомства, проливка может занять долгое время.
https://ria.ru/20231004/pozhar-1900537223.html
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происшествия, россия, емельяновский район, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Россия, Емельяновский район, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет
Под Красноярском потушили открытое горение на предприятии по производству паллет