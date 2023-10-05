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Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет - РИА Новости, 05.10.2023
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08:34 05.10.2023 (обновлено: 09:11 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/mchs-1900587557.html
Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет
Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет - РИА Новости, 05.10.2023
Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет
Открытое горение на предприятии по производству паллет под Красноярском ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:34
2023-10-05T09:11
происшествия
россия
емельяновский район
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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КРАСНОЯРСК, 5 окт – РИА Новости. Открытое горение на предприятии по производству паллет под Красноярском ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. В среду в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар в Емельяновском районе Красноярского края, где на открытой территории горят паллеты на площади 2000 квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров. Уточняется, что к тушению пожара были привлечены около 50 человек и 17 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано. Идет проливка", - сказал собеседник агентства. По информации ведомства, проливка может занять долгое время.
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россия
емельяновский район
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происшествия, россия, емельяновский район, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Россия, Емельяновский район, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет

Под Красноярском потушили открытое горение на предприятии по производству паллет

© МЧС РФПожар на территории предприятия по производству паллет в Красноярском крае. 4 октября 2023
Пожар на территории предприятия по производству паллет в Красноярском крае. 4 октября 2023
© МЧС РФ
Пожар на территории предприятия по производству паллет в Красноярском крае. 4 октября 2023
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КРАСНОЯРСК, 5 окт – РИА Новости. Открытое горение на предприятии по производству паллет под Красноярском ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
В среду в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар в Емельяновском районе Красноярского края, где на открытой территории горят паллеты на площади 2000 квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров. Уточняется, что к тушению пожара были привлечены около 50 человек и 17 единиц техники.
"Открытое горение ликвидировано. Идет проливка", - сказал собеседник агентства.
По информации ведомства, проливка может занять долгое время.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
При пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб человек
4 октября, 19:47
 
ПроисшествияРоссияЕмельяновский районКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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