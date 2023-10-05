https://ria.ru/20231005/mchs-1900587557.html

Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет

Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет - РИА Новости, 05.10.2023

Под Красноярском потушили пожар на предприятии по производству паллет

Открытое горение на предприятии по производству паллет под Красноярском ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:34

2023-10-05T08:34

2023-10-05T09:11

происшествия

россия

емельяновский район

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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КРАСНОЯРСК, 5 окт – РИА Новости. Открытое горение на предприятии по производству паллет под Красноярском ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. В среду в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожарные ликвидируют пожар в Емельяновском районе Красноярского края, где на открытой территории горят паллеты на площади 2000 квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров. Уточняется, что к тушению пожара были привлечены около 50 человек и 17 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано. Идет проливка", - сказал собеседник агентства. По информации ведомства, проливка может занять долгое время.

https://ria.ru/20231004/pozhar-1900537223.html

россия

емельяновский район

красноярский край

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происшествия, россия, емельяновский район, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар