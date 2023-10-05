https://ria.ru/20231005/matvienko-1900573925.html
Матвиенко указала на процесс обеспечения суверенитета в образовании
Матвиенко указала на процесс обеспечения суверенитета в образовании - РИА Новости, 05.10.2023
Матвиенко указала на процесс обеспечения суверенитета в образовании
Основная работа по обеспечению суверенитета в области образования в России завершена, восстановлено единое образовательное пространство, введены единые... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T01:39
2023-10-05T01:39
2023-10-05T01:39
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Основная работа по обеспечению суверенитета в области образования в России завершена, восстановлено единое образовательное пространство, введены единые госстандарты, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Я полностью поддерживаю президента, который, выступая на Совете законодателей, напомнил о важности создания по-настоящему суверенной системы образования всех уровней. В её основе должно лежать формирование российской идентичности", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в День учителя. Матвиенко полагает, что "главную часть работы по обеспечению суверенитета в области образования мы уже завершили". Она пояснила, что имеет в виду восстановление единого образовательного пространства: единые государственные образовательные стандарты, единые программы, восстановление контроля государства и общества над разработкой и выпуском учебников. По словам спикера, суверенное образование – это то, без чего нельзя сохранить себя как государство-цивилизацию. "Без этого всегда будет существовать риск оказаться зависимым от других государств в самом главном – в воспитании молодых поколений, и тем самым фактически стать второстепенной державой. Мы не имеем права допустить этого", - подчеркнула она. По мнению Матвиенко, только крепкая национальная система образования поможет России сделать новый качественный скачок в развитии: научном, технологическом, экономическом. "И успех здесь опять зависит от личности учителя, от уровня его подготовки и вовлеченности в образовательный процесс. Ведь настоящий педагог должен ещё и быть нравственным, моральным ориентиром, примером стремления к знаниям, постоянного развития", - отметила она.
https://ria.ru/20231005/matvienko-1900571718.html
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко указала на процесс обеспечения суверенитета в образовании
Матвиенко: завершили основную работу по обеспечению суверенитета в образовании
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Основная работа по обеспечению суверенитета в области образования в России завершена, восстановлено единое образовательное пространство, введены единые госстандарты, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Я полностью поддерживаю президента, который, выступая на Совете законодателей, напомнил о важности создания по-настоящему суверенной системы образования всех уровней. В её основе должно лежать формирование российской идентичности", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в День учителя.
Матвиенко полагает, что "главную часть работы по обеспечению суверенитета в области образования мы уже завершили". Она пояснила, что имеет в виду восстановление единого образовательного пространства: единые государственные образовательные стандарты, единые программы, восстановление контроля государства и общества над разработкой и выпуском учебников.
По словам спикера, суверенное образование – это то, без чего нельзя сохранить себя как государство-цивилизацию.
"Без этого всегда будет существовать риск оказаться зависимым от других государств в самом главном – в воспитании молодых поколений, и тем самым фактически стать второстепенной державой. Мы не имеем права допустить этого", - подчеркнула она.
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По мнению Матвиенко, только крепкая национальная система образования поможет России сделать новый качественный скачок в развитии: научном, технологическом, экономическом.
"И успех здесь опять зависит от личности учителя, от уровня его подготовки и вовлеченности в образовательный процесс. Ведь настоящий педагог должен ещё и быть нравственным, моральным ориентиром, примером стремления к знаниям, постоянного развития", - отметила она.
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