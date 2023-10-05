https://ria.ru/20231005/matvienko-1900573925.html

Матвиенко указала на процесс обеспечения суверенитета в образовании

Матвиенко указала на процесс обеспечения суверенитета в образовании - РИА Новости, 05.10.2023

Матвиенко указала на процесс обеспечения суверенитета в образовании

Основная работа по обеспечению суверенитета в области образования в России завершена, восстановлено единое образовательное пространство, введены единые... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T01:39

2023-10-05T01:39

2023-10-05T01:39

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Основная работа по обеспечению суверенитета в области образования в России завершена, восстановлено единое образовательное пространство, введены единые госстандарты, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Я полностью поддерживаю президента, который, выступая на Совете законодателей, напомнил о важности создания по-настоящему суверенной системы образования всех уровней. В её основе должно лежать формирование российской идентичности", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в День учителя. Матвиенко полагает, что "главную часть работы по обеспечению суверенитета в области образования мы уже завершили". Она пояснила, что имеет в виду восстановление единого образовательного пространства: единые государственные образовательные стандарты, единые программы, восстановление контроля государства и общества над разработкой и выпуском учебников. По словам спикера, суверенное образование – это то, без чего нельзя сохранить себя как государство-цивилизацию. "Без этого всегда будет существовать риск оказаться зависимым от других государств в самом главном – в воспитании молодых поколений, и тем самым фактически стать второстепенной державой. Мы не имеем права допустить этого", - подчеркнула она. По мнению Матвиенко, только крепкая национальная система образования поможет России сделать новый качественный скачок в развитии: научном, технологическом, экономическом. "И успех здесь опять зависит от личности учителя, от уровня его подготовки и вовлеченности в образовательный процесс. Ведь настоящий педагог должен ещё и быть нравственным, моральным ориентиром, примером стремления к знаниям, постоянного развития", - отметила она.

https://ria.ru/20231005/matvienko-1900571718.html

https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900568953.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф