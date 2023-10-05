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Любимова отметила вклад педагогов в будущее нации - РИА Новости, 05.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:47 05.10.2023 (обновлено: 10:53 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/lyubimova-1900611049.html
Любимова отметила вклад педагогов в будущее нации
Любимова отметила вклад педагогов в будущее нации - РИА Новости, 05.10.2023
Любимова отметила вклад педагогов в будущее нации
Министр культуры России поздравила учителей с профессиональным праздником, отметив, что труд учителей формирует будущее нации, способствуют ее развитию и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:47
2023-10-05T10:53
год педагога и наставника
россия
сн_образование
ольга любимова
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Министр культуры России поздравила учителей с профессиональным праздником, отметив, что труд учителей формирует будущее нации, способствуют ее развитию и процветанию. &quot;Уважаемые педагоги, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваши труд и старания формируют будущее нации, способствуют ее развитию и процветанию. Хочу поблагодарить вас за огромный вклад в духовно-нравственное воспитание наших детей! С праздником!&quot;, – сообщила Ольга Любимова в своем Telegram-канале.Она отметила, что усилиями более 110 тыс. преподавателей детских школ искусств, творческих училищ и вузов открываются новые таланты. "В Год педагога и наставника мы вновь говорим о том, что именно в творческом образовании личность педагога играет особое значение в становлении будущих артистов, художников, музыкантов, режиссеров", – заключила министр.
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россия, сн_образование, ольга любимова, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Россия, СН_Образование, Ольга Любимова, Общество, Социальный навигатор

Любимова отметила вклад педагогов в будущее нации

© РИА Новости / Нина ЗотинаМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Министр культуры России поздравила учителей с профессиональным праздником, отметив, что труд учителей формирует будущее нации, способствуют ее развитию и процветанию.
«

"Уважаемые педагоги, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваши труд и старания формируют будущее нации, способствуют ее развитию и процветанию. Хочу поблагодарить вас за огромный вклад в духовно-нравственное воспитание наших детей! С праздником!", – сообщила Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что усилиями более 110 тыс. преподавателей детских школ искусств, творческих училищ и вузов открываются новые таланты.
"В Год педагога и наставника мы вновь говорим о том, что именно в творческом образовании личность педагога играет особое значение в становлении будущих артистов, художников, музыкантов, режиссеров", – заключила министр.
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