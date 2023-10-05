https://ria.ru/20231005/lyubimova-1900611049.html

Любимова отметила вклад педагогов в будущее нации

Любимова отметила вклад педагогов в будущее нации - РИА Новости, 05.10.2023

Любимова отметила вклад педагогов в будущее нации

Министр культуры России поздравила учителей с профессиональным праздником, отметив, что труд учителей формирует будущее нации, способствуют ее развитию и... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:47

2023-10-05T10:47

2023-10-05T10:53

год педагога и наставника

россия

сн_образование

ольга любимова

общество

социальный навигатор

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Министр культуры России поздравила учителей с профессиональным праздником, отметив, что труд учителей формирует будущее нации, способствуют ее развитию и процветанию. "Уважаемые педагоги, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваши труд и старания формируют будущее нации, способствуют ее развитию и процветанию. Хочу поблагодарить вас за огромный вклад в духовно-нравственное воспитание наших детей! С праздником!", – сообщила Ольга Любимова в своем Telegram-канале.Она отметила, что усилиями более 110 тыс. преподавателей детских школ искусств, творческих училищ и вузов открываются новые таланты. "В Год педагога и наставника мы вновь говорим о том, что именно в творческом образовании личность педагога играет особое значение в становлении будущих артистов, художников, музыкантов, режиссеров", – заключила министр.

https://ria.ru/20231005/den_uchitelya-1900124063.html

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россия, сн_образование, ольга любимова, общество, социальный навигатор