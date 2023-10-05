https://ria.ru/20231005/loboda-1900714987.html

Суд обязал "Окко" удалить запись концерта Светланы Лободы

Суд обязал "Окко" удалить запись концерта Светланы Лободы - РИА Новости, 05.10.2023

Суд обязал "Окко" удалить запись концерта Светланы Лободы

Арбитражный суд Московской области по иску автора эстрадных песен Олега Влади обязал онлайн-кинотеатр "Oкко" удалить со своего сайта запись концерта певицы... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:04

2023-10-05T16:04

2023-10-05T16:05

шоубиз

светлана лобода

алла пугачева

кристина орбакайте

суд по интеллектуальным правам

московская область (подмосковье)

истринский городской суд

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по иску автора эстрадных песен Олега Влади обязал онлайн-кинотеатр "Oкко" удалить со своего сайта запись концерта певицы Светланы Лободы Loboda SuperStar 2020, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда. Сервис должен сделать это в течение месяца с даты вступления решения в законную силу. Суд признал действия "Окко" и Лободы, заключающиеся в размещении записи этого концерта на сайте okko.tv, нарушающими право истца на имя как автора музыкального произведения "К черту любовь". Суд также частично удовлетворил еще одно требование Влади – взыскал с "Окко" 50 тысяч рублей компенсации. Ранее Суд по интеллектуальным правам вернул Влади этот иск из-за неподсудности ему такого спора. СИП отметил, что заявленные требования подлежат "рассмотрению арбитражным судом субъекта Российской Федерации с учетом общих правил подсудности дел по месту нахождения или месту жительства ответчика". В судебном акте СИП указал, что раньше иск Влади вернул Истринский городской суд Московской области, но это "не лишает его права на защиту своих прав и законных интересов в соответствующем суде судебной системы". Песня "К черту любовь" вошла в третий студийный альбом Лободы H2LO (издан в 2017 году). Из открытых источников следует, что песни Влади исполняют Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Катя Лель и другие.

https://ria.ru/20230523/loboda-1873711912.html

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светлана лобода, алла пугачева, кристина орбакайте, суд по интеллектуальным правам, московская область (подмосковье), истринский городской суд, новости шоу-бизнеса, знаменитости