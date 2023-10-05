https://ria.ru/20231005/krym-1900679822.html

В Крыму заявили, что потребуют от Киева компенсации за водную блокаду

В Крыму заявили, что потребуют от Киева компенсации за водную блокаду - РИА Новости, 05.10.2023

В Крыму заявили, что потребуют от Киева компенсации за водную блокаду

В Крыму потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду, сообщил глава... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:09

2023-10-05T14:09

2023-10-05T14:12

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. В Крыму потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине, в котором намерена просить суд признать право крымчан на получение компенсации за вред от водной блокады. "По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 триллиона рублей. Эта сумма определена, исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, восьмилетнего периода существования нарушения прав и претерпевания нравственных страданий и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 000,00 рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, иск Общественной палаты Крыма к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова, сформирован. "В иске отмечается факт умышленного причинения Украиной нравственных и физических страданий гражданам России, проживающим в Крыму с 2014 года по 2022 год… В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым", - подчеркнул глава крымского парламента. Арбитражный суд Крыма ранее начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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украина, киев, россия, владимир константинов, общество