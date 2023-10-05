https://ria.ru/20231005/krokodil-1900693507.html

Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила

Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила - РИА Новости, 05.10.2023

Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила

Немецкая таможня конфисковала скелет крокодила, который был отправлен посылкой из России, сообщила таможня города Людвигсхафен. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:54

2023-10-05T14:54

2023-10-05T14:54

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Немецкая таможня конфисковала скелет крокодила, который был отправлен посылкой из России, сообщила таможня города Людвигсхафен. "Отдел Мангеймской таможни в Людвигсхафене конфискует скелет охраняемого вида крокодила. Это была посылка из России и предназначалась в качестве сувенира для человека, живущего в Людвигсхафене", - говорится в заявлении таможни. Сообщается, что это настоящий скелет крокодила, и на его ввоз было необходимо получить разрешение.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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