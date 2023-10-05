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Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила - РИА Новости, 05.10.2023
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14:54 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/krokodil-1900693507.html
Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила
Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила - РИА Новости, 05.10.2023
Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила
Немецкая таможня конфисковала скелет крокодила, который был отправлен посылкой из России, сообщила таможня города Людвигсхафен. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:54
2023-10-05T14:54
россия
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Немецкая таможня конфисковала скелет крокодила, который был отправлен посылкой из России, сообщила таможня города Людвигсхафен. "Отдел Мангеймской таможни в Людвигсхафене конфискует скелет охраняемого вида крокодила. Это была посылка из России и предназначалась в качестве сувенира для человека, живущего в Людвигсхафене", - говорится в заявлении таможни. Сообщается, что это настоящий скелет крокодила, и на его ввоз было необходимо получить разрешение.
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Россия, В мире
Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила

В Германии таможня конфисковала отправленную из РФ посылку со скелетом крокодила

© Фото : Hauptzollamt KarlsruheКонфискованный таможней Германии скелет крокодила
Конфискованный таможней Германии скелет крокодила - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Hauptzollamt Karlsruhe
Конфискованный таможней Германии скелет крокодила
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Немецкая таможня конфисковала скелет крокодила, который был отправлен посылкой из России, сообщила таможня города Людвигсхафен.
"Отдел Мангеймской таможни в Людвигсхафене конфискует скелет охраняемого вида крокодила. Это была посылка из России и предназначалась в качестве сувенира для человека, живущего в Людвигсхафене", - говорится в заявлении таможни.
Сообщается, что это настоящий скелет крокодила, и на его ввоз было необходимо получить разрешение.
© Фото : Hauptzollamt KarlsruheКонфискованный таможней Германии скелет крокодила
Конфискованный таможней Германии скелет крокодила - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Hauptzollamt Karlsruhe
Конфискованный таможней Германии скелет крокодила
 
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