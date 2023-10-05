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Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила
Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила - РИА Новости, 05.10.2023
Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила
Немецкая таможня конфисковала скелет крокодила, который был отправлен посылкой из России, сообщила таможня города Людвигсхафен. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:54
2023-10-05T14:54
2023-10-05T14:54
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Немецкая таможня конфисковала скелет крокодила, который был отправлен посылкой из России, сообщила таможня города Людвигсхафен. "Отдел Мангеймской таможни в Людвигсхафене конфискует скелет охраняемого вида крокодила. Это была посылка из России и предназначалась в качестве сувенира для человека, живущего в Людвигсхафене", - говорится в заявлении таможни. Сообщается, что это настоящий скелет крокодила, и на его ввоз было необходимо получить разрешение.
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россия, в мире
Немецкая таможня конфисковала посылку из России со скелетом крокодила
В Германии таможня конфисковала отправленную из РФ посылку со скелетом крокодила
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Немецкая таможня конфисковала скелет крокодила, который был отправлен посылкой из России, сообщила таможня города Людвигсхафен.
"Отдел Мангеймской таможни в Людвигсхафене конфискует скелет охраняемого вида крокодила. Это была посылка из России и предназначалась в качестве сувенира для человека, живущего в Людвигсхафене", - говорится в заявлении таможни.
Сообщается, что это настоящий скелет крокодила, и на его ввоз было необходимо получить разрешение.