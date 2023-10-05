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Премьер Словении усомнился в необходимости ввода санкции против Сербии - РИА Новости, 05.10.2023
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15:06 05.10.2023 (обновлено: 15:07 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/kosovo-1900698318.html
Премьер Словении усомнился в необходимости ввода санкции против Сербии
Премьер Словении усомнился в необходимости ввода санкции против Сербии - РИА Новости, 05.10.2023
Премьер Словении усомнился в необходимости ввода санкции против Сербии
Премьер Словении Роберт Голоб высказал неуверенность в том, что введение ЕС санкций против Сербии из-за столкновений на севере Косово 24 сентября сейчас будет... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:06
2023-10-05T15:07
в мире
сербия
косово
словения
александр вучич
андрей пленкович
эди рама
евросоюз
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Премьер Словении Роберт Голоб высказал неуверенность в том, что введение ЕС санкций против Сербии из-за столкновений на севере Косово 24 сентября сейчас будет способствовать разрешению ситуации в крае. "Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи в четверг заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС, включая Испанию, не введет санкции против Сербии и ее президента Александра Вучича. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим. Словенский премьер наряду со всеми лидерами стран Западных Балкан в четверг принимает участие в саммите Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, журналисты спросили его о готовности поддержать санкции против Сербии. "Об этом мы еще не разговаривали, думаю, что мы должны быть последовательными… Не уверен, что санкции сами по себе будут способствовать окончательному решению. Если это будет нужно и об этом будет единое мнение, Словения бы присоединилась. Не уверен, что это первый и единственный шаг сейчас", - заявил премьер Словении. Президент Сербии перед началом заседания ЕПС кратко сказал, что "ожидает тяжелого и напряженного дня, но надеется на некий прогресс", а также рассчитывает на двусторонние встречи с рядом европейских лидеров. Его администрация сообщила ранее, что Вучич выступит на круглом столе, посвященном энергетике, защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата. На полях ЕПС в Гранаде ожидаются его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Риши Сунаком, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Вучич 28 сентября призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии "герои и мученики".
https://ria.ru/20231003/kosovo-1900074934.html
https://ria.ru/20231003/posol-1900305534.html
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в мире, сербия, косово, словения, александр вучич, андрей пленкович, эди рама, евросоюз
В мире, Сербия, Косово, Словения, Александр Вучич, Андрей Пленкович, Эди Рама, Евросоюз
Премьер Словении усомнился в необходимости ввода санкции против Сербии

Премьер Словении усомнился в необходимости санкции против Сербии из-за Косово

© AP Photo / Bojan SlavkovicЛюди с флагом Сербии перед мэрией в городе Звечан на севере Косово
Люди с флагом Сербии перед мэрией в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Люди с флагом Сербии перед мэрией в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Премьер Словении Роберт Голоб высказал неуверенность в том, что введение ЕС санкций против Сербии из-за столкновений на севере Косово 24 сентября сейчас будет способствовать разрешению ситуации в крае.
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи в четверг заявила, что переговоров Приштины и Белграда не будет, пока ЕС, включая Испанию, не введет санкции против Сербии и ее президента Александра Вучича. Премьеры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама в начале октября призвали ЕС принять меры против Сербии из-за столкновений на севере Косово и Метохии 24 сентября и реакции на них официального Белграда, который ввел однодневный траур по погибшим.
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Террор Приштины поставил сербов в Косово на грань переселения, заявил Вучич
3 октября, 00:11
Словенский премьер наряду со всеми лидерами стран Западных Балкан в четверг принимает участие в саммите Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, журналисты спросили его о готовности поддержать санкции против Сербии.
"Об этом мы еще не разговаривали, думаю, что мы должны быть последовательными… Не уверен, что санкции сами по себе будут способствовать окончательному решению. Если это будет нужно и об этом будет единое мнение, Словения бы присоединилась. Не уверен, что это первый и единственный шаг сейчас", - заявил премьер Словении.
Президент Сербии перед началом заседания ЕПС кратко сказал, что "ожидает тяжелого и напряженного дня, но надеется на некий прогресс", а также рассчитывает на двусторонние встречи с рядом европейских лидеров.
Его администрация сообщила ранее, что Вучич выступит на круглом столе, посвященном энергетике, защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата. На полях ЕПС в Гранаде ожидаются его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Риши Сунаком, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Вучич 28 сентября призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии "герои и мученики".
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Посол в Сербии счел слова экс-командующего НАТО в Косово об СПЦ циничными
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В миреСербияКосовоСловенияАлександр ВучичАндрей ПленковичЭди РамаЕвросоюз
 
 
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