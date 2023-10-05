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Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ - РИА Новости, 05.10.2023
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Новости Подмосковья
 
12:35 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/kompensatsiya-1900649446.html
Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ
Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ - РИА Новости, 05.10.2023
Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ
В Московской области свыше двух миллионов жителей получают ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:35
2023-10-05T12:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московской области свыше двух миллионов жителей получают ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Свыше двух миллионов жителей Подмосковья получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ. Эту меру поддержки получают 20 категорий льготников, среди которых около 800 тысяч ветеранов труда и более 300 тысяч членов многодетных семей", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что компенсация предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в Подмосковье и платят за жилищно-коммунальные услуги. Размер компенсации зависит от льготного статуса получателя и составляет от 30% до 100%. Получение компенсации возможно в случае отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных платежей. Компенсация для многодетных, ветеранов труда, инвалидов и ветеранов боевых действий назначается проактивно. Кроме того, ее можно получить после подачи заявления на подмосковном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ

Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ

© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги на калькуляторе
Девушка считает деньги на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© iStock.com / PROMT8
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московской области свыше двух миллионов жителей получают ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Свыше двух миллионов жителей Подмосковья получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ. Эту меру поддержки получают 20 категорий льготников, среди которых около 800 тысяч ветеранов труда и более 300 тысяч членов многодетных семей", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что компенсация предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в Подмосковье и платят за жилищно-коммунальные услуги. Размер компенсации зависит от льготного статуса получателя и составляет от 30% до 100%. Получение компенсации возможно в случае отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных платежей.
Компенсация для многодетных, ветеранов труда, инвалидов и ветеранов боевых действий назначается проактивно. Кроме того, ее можно получить после подачи заявления на подмосковном портале госуслуг.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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