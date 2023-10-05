https://ria.ru/20231005/kompensatsiya-1900649446.html

Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ

Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ - РИА Новости, 05.10.2023

Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ

В Московской области свыше двух миллионов жителей получают ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:35

2023-10-05T12:35

2023-10-05T12:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Московской области свыше двух миллионов жителей получают ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Свыше двух миллионов жителей Подмосковья получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ. Эту меру поддержки получают 20 категорий льготников, среди которых около 800 тысяч ветеранов труда и более 300 тысяч членов многодетных семей", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что компенсация предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в Подмосковье и платят за жилищно-коммунальные услуги. Размер компенсации зависит от льготного статуса получателя и составляет от 30% до 100%. Получение компенсации возможно в случае отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных платежей. Компенсация для многодетных, ветеранов труда, инвалидов и ветеранов боевых действий назначается проактивно. Кроме того, ее можно получить после подачи заявления на подмосковном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230628/kapremont-1880953829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жкх