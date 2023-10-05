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Суд заочно арестовал главу фирмы по делу о гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 05.10.2023
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23:16 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/kollektor-1900828216.html
Суд заочно арестовал главу фирмы по делу о гибели людей в коллекторе
Суд заочно арестовал главу фирмы по делу о гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 05.10.2023
Суд заочно арестовал главу фирмы по делу о гибели людей в коллекторе
Басманный суд Москвы заочно арестовал директора ООО "Авангард" Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в московском коллекторе,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:16
2023-10-05T23:16
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал директора ООО "Авангард" Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в московском коллекторе, сообщили РИА Новости в суде. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, начался мощный ливень, коллектор затопило, все восемь человек погибли. "Суд избрал Лазовскому А.Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщил собеседник агентства. Как следует из постановления суда об аресте, с которым ознакомились РИА Новости, "22 августа 2023 года в отношении подозреваемого Лазовского А.Ф. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 26 сентября 2023 года данная мера пресечения отмена". Постановление о привлечении Лазовского в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц было вынесено 24 августа. После мужчину объявили в федеральный и межгосударственный розыск, также следует из текста. По данным СК, Лазовский улетел в ОАЭ. Кроме того, по делу в августе был арестован гражданин Казахстана глава IT-компании Александр Ким. Защита настаивала, что он в качестве айтишника создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Также арестовали организатора экскурсии Никиту Дубаса. Вину фигуранты не признают.
https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html
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следственный комитет россии (ск рф), оаэ, казахстан, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), ОАЭ, Казахстан, Россия, Происшествия
Суд заочно арестовал главу фирмы по делу о гибели людей в коллекторе

Суд заочно арестовал главу фирмы по делу о гибели людей в московском коллекторе

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал директора ООО "Авангард" Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в московском коллекторе, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, начался мощный ливень, коллектор затопило, все восемь человек погибли.
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"Суд избрал Лазовскому А.Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщил собеседник агентства.
Как следует из постановления суда об аресте, с которым ознакомились РИА Новости, "22 августа 2023 года в отношении подозреваемого Лазовского А.Ф. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 26 сентября 2023 года данная мера пресечения отмена".
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Постановление о привлечении Лазовского в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц было вынесено 24 августа. После мужчину объявили в федеральный и межгосударственный розыск, также следует из текста. По данным СК, Лазовский улетел в ОАЭ.
Кроме того, по делу в августе был арестован гражданин Казахстана глава IT-компании Александр Ким. Защита настаивала, что он в качестве айтишника создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Также арестовали организатора экскурсии Никиту Дубаса.
Вину фигуранты не признают.
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