https://ria.ru/20231005/kizilyurt-1900629147.html

В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра

В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра - РИА Новости, 05.10.2023

В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра

Празднование 60-летия дагестанского Кизилюрта, где арестовали мэра Магомеда Магомедова, не будут переносить, оно состоится 7 октября, как и было запланировано,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:45

2023-10-05T11:45

2023-10-05T12:14

магомед магомедов

кизилюрт

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900638850_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e901c54025db4592f5cfb4f300b86e6e.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Празднование 60-летия дагестанского Кизилюрта, где арестовали мэра Магомеда Магомедова, не будут переносить, оно состоится 7 октября, как и было запланировано, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Во вторник силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта республики Магомеда Магомедова. В среду Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в растрате в особо крупном размере, он будет находиться под стражей как минимум до 2 декабря. На этом фоне администрация города накануне объявила, что празднование 60-летия Кизилюрта решено перенести на неопределенный срок, так как "по понятным причинам праздничного настроения в городе нет". "Юбилей Кизилюрта – 7 октября! Такое решение принято на аппаратном совещании под руководством первого заместителя главы администрации городского округа "город Кизилюрт" Малика Патахова… Администрация городского округа "город Кизилюрт", а также предпринимательское сообщество Кизилюрта приложит все усилия, чтобы подарить горожанам праздник и отметить 60-летний юбилей родного города!" - говорится в публикации. По словам Патахова, в администрацию города обращаются родные, друзья и единомышленники Магомедова "с просьбой не откладывать празднование, а провести все, как и планировалось ранее". Как сообщают в мэрии, в рамках праздника в субботу на улице Гагарина пройдут сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия. Всех гостей праздника ждет горячий плов, традиционный горский злаковый суп, сладости и чай.

https://ria.ru/20231004/arest-1900564498.html

https://ria.ru/20230928/volynkin-1899278403.html

кизилюрт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магомед магомедов, кизилюрт, общество, происшествия