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В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра - РИА Новости, 05.10.2023
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11:45 05.10.2023 (обновлено: 12:14 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/kizilyurt-1900629147.html
В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра
В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра - РИА Новости, 05.10.2023
В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра
Празднование 60-летия дагестанского Кизилюрта, где арестовали мэра Магомеда Магомедова, не будут переносить, оно состоится 7 октября, как и было запланировано,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:45
2023-10-05T12:14
магомед магомедов
кизилюрт
общество
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Празднование 60-летия дагестанского Кизилюрта, где арестовали мэра Магомеда Магомедова, не будут переносить, оно состоится 7 октября, как и было запланировано, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Во вторник силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта республики Магомеда Магомедова. В среду Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в растрате в особо крупном размере, он будет находиться под стражей как минимум до 2 декабря. На этом фоне администрация города накануне объявила, что празднование 60-летия Кизилюрта решено перенести на неопределенный срок, так как "по понятным причинам праздничного настроения в городе нет". "Юбилей Кизилюрта – 7 октября! Такое решение принято на аппаратном совещании под руководством первого заместителя главы администрации городского округа "город Кизилюрт" Малика Патахова… Администрация городского округа "город Кизилюрт", а также предпринимательское сообщество Кизилюрта приложит все усилия, чтобы подарить горожанам праздник и отметить 60-летний юбилей родного города!" - говорится в публикации. По словам Патахова, в администрацию города обращаются родные, друзья и единомышленники Магомедова "с просьбой не откладывать празднование, а провести все, как и планировалось ранее". Как сообщают в мэрии, в рамках праздника в субботу на улице Гагарина пройдут сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия. Всех гостей праздника ждет горячий плов, традиционный горский злаковый суп, сладости и чай.
https://ria.ru/20231004/arest-1900564498.html
https://ria.ru/20230928/volynkin-1899278403.html
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магомед магомедов, кизилюрт, общество, происшествия
Магомед Магомедов, Кизилюрт, Общество, Происшествия
В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра

Власти Кизилюрта передумали переносить празднование Дня города после ареста мэра

© Фото : Новости Кизилюрта/TelegramДагестанский город Кизилюрт
Дагестанский город Кизилюрт - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Новости Кизилюрта/Telegram
Дагестанский город Кизилюрт. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Празднование 60-летия дагестанского Кизилюрта, где арестовали мэра Магомеда Магомедова, не будут переносить, оно состоится 7 октября, как и было запланировано, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Во вторник силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта республики Магомеда Магомедова. В среду Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в растрате в особо крупном размере, он будет находиться под стражей как минимум до 2 декабря. На этом фоне администрация города накануне объявила, что празднование 60-летия Кизилюрта решено перенести на неопределенный срок, так как "по понятным причинам праздничного настроения в городе нет".
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"Юбилей Кизилюрта – 7 октября! Такое решение принято на аппаратном совещании под руководством первого заместителя главы администрации городского округа "город Кизилюрт" Малика Патахова… Администрация городского округа "город Кизилюрт", а также предпринимательское сообщество Кизилюрта приложит все усилия, чтобы подарить горожанам праздник и отметить 60-летний юбилей родного города!" - говорится в публикации.
По словам Патахова, в администрацию города обращаются родные, друзья и единомышленники Магомедова "с просьбой не откладывать празднование, а провести все, как и планировалось ранее".
Как сообщают в мэрии, в рамках праздника в субботу на улице Гагарина пройдут сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия. Всех гостей праздника ждет горячий плов, традиционный горский злаковый суп, сладости и чай.
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