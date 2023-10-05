В Кизилюрте отпразднуют День города, несмотря на арест мэра
Власти Кизилюрта передумали переносить празднование Дня города после ареста мэра
Дагестанский город Кизилюрт. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Празднование 60-летия дагестанского Кизилюрта, где арестовали мэра Магомеда Магомедова, не будут переносить, оно состоится 7 октября, как и было запланировано, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Во вторник силовики задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта республики Магомеда Магомедова. В среду Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в растрате в особо крупном размере, он будет находиться под стражей как минимум до 2 декабря. На этом фоне администрация города накануне объявила, что празднование 60-летия Кизилюрта решено перенести на неопределенный срок, так как "по понятным причинам праздничного настроения в городе нет".
"Юбилей Кизилюрта – 7 октября! Такое решение принято на аппаратном совещании под руководством первого заместителя главы администрации городского округа "город Кизилюрт" Малика Патахова… Администрация городского округа "город Кизилюрт", а также предпринимательское сообщество Кизилюрта приложит все усилия, чтобы подарить горожанам праздник и отметить 60-летний юбилей родного города!" - говорится в публикации.
По словам Патахова, в администрацию города обращаются родные, друзья и единомышленники Магомедова "с просьбой не откладывать празднование, а провести все, как и планировалось ранее".
Как сообщают в мэрии, в рамках праздника в субботу на улице Гагарина пройдут сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия. Всех гостей праздника ждет горячий плов, традиционный горский злаковый суп, сладости и чай.