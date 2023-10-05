https://ria.ru/20231005/karabakh-1900793504.html

Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2023

Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде с премьер-министром Армении... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:29

2023-10-05T19:29

2023-10-05T19:29

в мире

греция

армения

азербайджан

кириакос мицотакис

арарат мирзоян

никол пашинян

евросоюз

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АФИНЫ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждались события вокруг Карабаха, сообщила пресс-служба греческого премьера. "Премьер-министр выразил полную поддержку и солидарность Греции с армянским народом и подтвердил готовность Греции поддержать Армению как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС", - сообщила пресс-служба. Мицотакис пригласил Пашиняна посетить Афины. Греция до последнего времени никак не реагировала на события в Карабахе. Лишь в среду глава МИД Греции Йоргос Герапетритис во время телефонного разговора со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном выразил обеспокоенность Греции по поводу массового исхода армян из Карабаха и сказал, что Греция готова предоставить гуманитарную помощь через ЕС, пообещал поддержать Армению на международных форумах для немедленного решения проблемы и выразил готовность помочь беженцам. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По итогам боевых действий непризнанная Республика Арцах (Нагорно-Карабахская республика) объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Кроме того, больше 100 тысяч армян Нагорного Карабаха, что составляет подавляющее большинство населения региона, покинули его через Лачинский коридор, ведущий в Армению.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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армения

азербайджан

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в мире, греция, армения, азербайджан, кириакос мицотакис, арарат мирзоян, никол пашинян, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе