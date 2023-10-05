Рейтинг@Mail.ru
Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900793504.html
Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2023
Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде с премьер-министром Армении... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:29
2023-10-05T19:29
в мире
греция
армения
азербайджан
кириакос мицотакис
арарат мирзоян
никол пашинян
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899768642_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3fcc7682010a4d464566594f3f25be68.jpg
АФИНЫ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждались события вокруг Карабаха, сообщила пресс-служба греческого премьера. "Премьер-министр выразил полную поддержку и солидарность Греции с армянским народом и подтвердил готовность Греции поддержать Армению как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС", - сообщила пресс-служба. Мицотакис пригласил Пашиняна посетить Афины. Греция до последнего времени никак не реагировала на события в Карабахе. Лишь в среду глава МИД Греции Йоргос Герапетритис во время телефонного разговора со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном выразил обеспокоенность Греции по поводу массового исхода армян из Карабаха и сказал, что Греция готова предоставить гуманитарную помощь через ЕС, пообещал поддержать Армению на международных форумах для немедленного решения проблемы и выразил готовность помочь беженцам. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По итогам боевых действий непризнанная Республика Арцах (Нагорно-Карабахская республика) объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Кроме того, больше 100 тысяч армян Нагорного Карабаха, что составляет подавляющее большинство населения региона, покинули его через Лачинский коридор, ведущий в Армению.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
греция
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899768642_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e2ad3872f91a59a36d7f8ccbe623e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, армения, азербайджан, кириакос мицотакис, арарат мирзоян, никол пашинян, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Греция, Армения, Азербайджан, Кириакос Мицотакис, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе
Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Премьер Греции Мицотакис заявил Пашиняну о солидарности с армянским народом

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора
Беженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
Перейти в медиабанк
Беженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждались события вокруг Карабаха, сообщила пресс-служба греческого премьера.
"Премьер-министр выразил полную поддержку и солидарность Греции с армянским народом и подтвердил готовность Греции поддержать Армению как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС", - сообщила пресс-служба.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
21 сентября, 17:33
Мицотакис пригласил Пашиняна посетить Афины.
Греция до последнего времени никак не реагировала на события в Карабахе. Лишь в среду глава МИД Греции Йоргос Герапетритис во время телефонного разговора со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном выразил обеспокоенность Греции по поводу массового исхода армян из Карабаха и сказал, что Греция готова предоставить гуманитарную помощь через ЕС, пообещал поддержать Армению на международных форумах для немедленного решения проблемы и выразил готовность помочь беженцам.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
По итогам боевых действий непризнанная Республика Арцах (Нагорно-Карабахская республика) объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Кроме того, больше 100 тысяч армян Нагорного Карабаха, что составляет подавляющее большинство населения региона, покинули его через Лачинский коридор, ведущий в Армению.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреГрецияАрменияАзербайджанКириакос МицотакисАрарат МирзоянНикол ПашинянЕвросоюзСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала