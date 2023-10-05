Премьер Греции обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Премьер Греции Мицотакис заявил Пашиняну о солидарности с армянским народом
© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора
Беженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора. Архивное фото
АФИНЫ, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждались события вокруг Карабаха, сообщила пресс-служба греческого премьера.
"Премьер-министр выразил полную поддержку и солидарность Греции с армянским народом и подтвердил готовность Греции поддержать Армению как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС", - сообщила пресс-служба.
Мицотакис пригласил Пашиняна посетить Афины.
Греция до последнего времени никак не реагировала на события в Карабахе. Лишь в среду глава МИД Греции Йоргос Герапетритис во время телефонного разговора со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном выразил обеспокоенность Греции по поводу массового исхода армян из Карабаха и сказал, что Греция готова предоставить гуманитарную помощь через ЕС, пообещал поддержать Армению на международных форумах для немедленного решения проблемы и выразил готовность помочь беженцам.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
По итогам боевых действий непризнанная Республика Арцах (Нагорно-Карабахская республика) объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Кроме того, больше 100 тысяч армян Нагорного Карабаха, что составляет подавляющее большинство населения региона, покинули его через Лачинский коридор, ведущий в Армению.