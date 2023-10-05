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Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте - РИА Новости, 05.10.2023
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06:23 05.10.2023 (обновлено: 13:04 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/istoschenie-1900582513.html
Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте
Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте - РИА Новости, 05.10.2023
Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте
Украинский конфликт истощил бюджет Евросоюза, говорится в публикации на официальной странице Еврокомиссии в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T06:23
2023-10-05T13:04
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинский конфликт истощил бюджет Евросоюза, говорится в публикации на официальной странице Еврокомиссии в соцсети X.&quot;Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. Евросоюзу нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы&quot;, — отмечается в посте.В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия пересмотрела многолетний бюджет ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам, а также для укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов предназначается именно для Киева на ближайшие четыре года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал это предложение, отметив, что до сих пор неизвестно, куда пошли деньги, выданные Украине ранее.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте

В Европарламенте заявили об истощении бюджета ЕС из-за Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинский конфликт истощил бюджет Евросоюза, говорится в публикации на официальной странице Еврокомиссии в соцсети X.
«

"Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. Евросоюзу нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы", — отмечается в посте.

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия пересмотрела многолетний бюджет ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам, а также для укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов предназначается именно для Киева на ближайшие четыре года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал это предложение, отметив, что до сих пор неизвестно, куда пошли деньги, выданные Украине ранее.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Набрало мощные обороты. На Западе раскрыли, что началось в ЕС из-за Украины
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Цены на нефтьУкраинаКиевМоскваУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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