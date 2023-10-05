https://ria.ru/20231005/istoschenie-1900582513.html

Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте

Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте - РИА Новости, 05.10.2023

Денег нет. Европарламент признал неприятную правду об украинском конфликте

Украинский конфликт истощил бюджет Евросоюза, говорится в публикации на официальной странице Еврокомиссии в соцсети X. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T06:23

2023-10-05T06:23

2023-10-05T13:04

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинский конфликт истощил бюджет Евросоюза, говорится в публикации на официальной странице Еврокомиссии в соцсети X."Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. Евросоюзу нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы", — отмечается в посте.В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия пересмотрела многолетний бюджет ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам, а также для укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов предназначается именно для Киева на ближайшие четыре года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал это предложение, отметив, что до сих пор неизвестно, куда пошли деньги, выданные Украине ранее.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900286375.html

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