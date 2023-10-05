https://ria.ru/20231005/gosudarstva-1900751775.html

Путин рассказал о принципе взаимодействия стран

Путин рассказал о принципе взаимодействия стран - РИА Новости, 05.10.2023

Путин рассказал о принципе взаимодействия стран

Президент РФ Владимир Путин назвал один из принципов, к которому стремится Россия и к соблюдению которого приглашает присоединиться всех друзей и коллег. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:23

2023-10-05T17:23

2023-10-05T18:25

в мире

владимир путин

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал один из принципов, к которому стремится Россия и к соблюдению которого приглашает присоединиться всех друзей и коллег.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Не один решает за всех и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", - сказал президент.Решения, по словам Путина, должны приниматься на том уровне, на котором они наиболее эффективны, и теми участниками, которые способны внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230127/vzaimodeystvie-1847980972.html

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2023

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в мире, владимир путин, россия