https://ria.ru/20231005/gosudarstva-1900751775.html
Путин рассказал о принципе взаимодействия стран
Путин рассказал о принципе взаимодействия стран - РИА Новости, 05.10.2023
Путин рассказал о принципе взаимодействия стран
Президент РФ Владимир Путин назвал один из принципов, к которому стремится Россия и к соблюдению которого приглашает присоединиться всех друзей и коллег. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:23
2023-10-05T17:23
2023-10-05T18:25
в мире
владимир путин
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал один из принципов, к которому стремится Россия и к соблюдению которого приглашает присоединиться всех друзей и коллег.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Не один решает за всех и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", - сказал президент.Решения, по словам Путина, должны приниматься на том уровне, на котором они наиболее эффективны, и теми участниками, которые способны внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о принципе взаимодействия стран
Путин: во взаимодействии стран не один решает за всех