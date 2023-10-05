https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900788347.html

При обстреле ВСУ Горловки кассетными снарядами погибли три мирных жителя

При обстреле ВСУ Горловки кассетными снарядами погибли три мирных жителя - РИА Новости, 05.10.2023

При обстреле ВСУ Горловки кассетными снарядами погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате обстрела Горловки в четверг со стороны украинских войск, применивших кассетные снаряды, сообщил... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:08

2023-10-05T19:08

2023-10-05T19:26

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате обстрела Горловки в четверг со стороны украинских войск, применивших кассетные снаряды, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Три человека сегодня погибли, девять ранены в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред). В частности, в Никитовском районе Горловки при обстреле кассетными боеприпасами территории ж/д станции погибли две женщины. Ранения различной степени тяжести получили еще пятеро гражданских: двое мужчин и три женщины. В Калининском районе Горловки из-за детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб парень 2005 года рождения, тяжелые ранения получили три подростка от 15 до 17 лет, за их жизни борются врачи", - написал Пушилин.Глава ДНР добавил, что в населенном пункте Коммунаровка легкие осколочные ранения получил мирный житель 1958 года рождения в результате детонации взрывоопасного предмета. При обстреле Горловки получили повреждения четыре жилых дома, учреждение сферы культуры и два объекта торговли. Кроме того, в Горловке и Ясиноватой из-за действий ВСУ повреждены два объекта энергетики.В общей сложности, по данным Пушилина, в четверг было зафиксировано 17 обстрелов со стороны ВСУ, выпустивших 57 боеприпасов из реактивной и ствольной артиллерии. Украинские войска также применяли снаряды кассетного типа.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230924/oruzhie-1898336595.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика