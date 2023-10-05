https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900788347.html
При обстреле ВСУ Горловки кассетными снарядами погибли три мирных жителя
При обстреле ВСУ Горловки кассетными снарядами погибли три мирных жителя - РИА Новости, 05.10.2023
При обстреле ВСУ Горловки кассетными снарядами погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате обстрела Горловки в четверг со стороны украинских войск, применивших кассетные снаряды, сообщил... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:08
2023-10-05T19:08
2023-10-05T19:26
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате обстрела Горловки в четверг со стороны украинских войск, применивших кассетные снаряды, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Три человека сегодня погибли, девять ранены в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред). В частности, в Никитовском районе Горловки при обстреле кассетными боеприпасами территории ж/д станции погибли две женщины. Ранения различной степени тяжести получили еще пятеро гражданских: двое мужчин и три женщины. В Калининском районе Горловки из-за детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб парень 2005 года рождения, тяжелые ранения получили три подростка от 15 до 17 лет, за их жизни борются врачи", - написал Пушилин.Глава ДНР добавил, что в населенном пункте Коммунаровка легкие осколочные ранения получил мирный житель 1958 года рождения в результате детонации взрывоопасного предмета. При обстреле Горловки получили повреждения четыре жилых дома, учреждение сферы культуры и два объекта торговли. Кроме того, в Горловке и Ясиноватой из-за действий ВСУ повреждены два объекта энергетики.В общей сложности, по данным Пушилина, в четверг было зафиксировано 17 обстрелов со стороны ВСУ, выпустивших 57 боеприпасов из реактивной и ствольной артиллерии. Украинские войска также применяли снаряды кассетного типа.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230924/oruzhie-1898336595.html
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горловка, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Горловки кассетными снарядами погибли три мирных жителя
Пушилин: при обстреле ВСУ Горловки кассетными снарядами погибли три гражданских