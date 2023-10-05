https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900715884.html
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас - РИА Новости, 05.10.2023
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас
Подросток погиб в Горловке, пытаясь разобрать неразорвавшийся кассетный боеприпас, прилетевший со стороны Украины, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:58
2023-10-05T15:58
2023-10-05T16:11
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Подросток погиб в Горловке, пытаясь разобрать неразорвавшийся кассетный боеприпас, прилетевший со стороны Украины, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "Увы, один из подростков скончался", - написал Приходько. Мэр уточнил, что погибший подросток был среди четверых детей, получивших ранения при попытке разобрать неразорвавшийся кассетный боеприпас. Ранее Приходько сообщал о девяти пострадавших и двух погибших в результате обстрела Горловки. Мэр добавил, что железнодорожный вокзал был усеян кассетными боеприпасами. Кроме того, получил повреждения дворец культуры "Ветеран".
https://ria.ru/20231003/mina-1900264306.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас
Мэр Горловки Приходько: подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас