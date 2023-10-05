Рейтинг@Mail.ru
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 05.10.2023 (обновлено: 16:11 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900715884.html
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас - РИА Новости, 05.10.2023
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас
Подросток погиб в Горловке, пытаясь разобрать неразорвавшийся кассетный боеприпас, прилетевший со стороны Украины, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:58
2023-10-05T16:11
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900716491_0:585:964:1127_1920x0_80_0_0_c66af780a7e240b0e4ff8d7e79dce009.jpg
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Подросток погиб в Горловке, пытаясь разобрать неразорвавшийся кассетный боеприпас, прилетевший со стороны Украины, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "Увы, один из подростков скончался", - написал Приходько. Мэр уточнил, что погибший подросток был среди четверых детей, получивших ранения при попытке разобрать неразорвавшийся кассетный боеприпас. Ранее Приходько сообщал о девяти пострадавших и двух погибших в результате обстрела Горловки. Мэр добавил, что железнодорожный вокзал был усеян кассетными боеприпасами. Кроме того, получил повреждения дворец культуры "Ветеран".
https://ria.ru/20231003/mina-1900264306.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900716491_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_2c9286c995a2a5be9de8cb5465a4e40f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас

Мэр Горловки Приходько: подросток погиб, пытаясь разобрать кассетный боеприпас

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Калининском районе Горловки
Один из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Калининском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Калининском районе Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Подросток погиб в Горловке, пытаясь разобрать неразорвавшийся кассетный боеприпас, прилетевший со стороны Украины, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале.
"Увы, один из подростков скончался", - написал Приходько.
Мэр уточнил, что погибший подросток был среди четверых детей, получивших ранения при попытке разобрать неразорвавшийся кассетный боеприпас.
Ранее Приходько сообщал о девяти пострадавших и двух погибших в результате обстрела Горловки. Мэр добавил, что железнодорожный вокзал был усеян кассетными боеприпасами. Кроме того, получил повреждения дворец культуры "Ветеран".
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Около детского сада в Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
3 октября, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала