https://ria.ru/20231005/golikova-1900623303.html
Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах
Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах - РИА Новости, 05.10.2023
Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах
Конкурс в вузах России на педагогические специальности достигает 12 человек на место, всего в 2023 году подано 905 тысяч заявлений, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:26
2023-10-05T11:26
2023-10-05T11:27
год педагога и наставника
общество
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татьяна голикова
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Конкурс в вузах России на педагогические специальности достигает 12 человек на место, всего в 2023 году подано 905 тысяч заявлений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В последние годы авторитет учителя растет. И тому свидетельство – поступление в высшие учебные заведения на специальность педагога, в этом году это 905 тысяч заявлений. Наш конкурс – 12 человек на место", – сказала Голикова в ходе объявления победителей конкурсов "Учитель года" и "Первый учитель".
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Год педагога и наставника, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Навигатор абитуриента