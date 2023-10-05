https://ria.ru/20231005/golikova-1900623303.html

Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах

Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах - РИА Новости, 05.10.2023

Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах

Конкурс в вузах России на педагогические специальности достигает 12 человек на место, всего в 2023 году подано 905 тысяч заявлений, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:26

2023-10-05T11:26

2023-10-05T11:27

год педагога и наставника

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Конкурс в вузах России на педагогические специальности достигает 12 человек на место, всего в 2023 году подано 905 тысяч заявлений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В последние годы авторитет учителя растет. И тому свидетельство – поступление в высшие учебные заведения на специальность педагога, в этом году это 905 тысяч заявлений. Наш конкурс – 12 человек на место", – сказала Голикова в ходе объявления победителей конкурсов "Учитель года" и "Первый учитель".

https://ria.ru/20231005/lyubimova-1900611049.html

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общество, россия, татьяна голикова, навигатор абитуриента