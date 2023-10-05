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Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах - РИА Новости, 05.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:26 05.10.2023 (обновлено: 11:27 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/golikova-1900623303.html
Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах
Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах - РИА Новости, 05.10.2023
Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах
Конкурс в вузах России на педагогические специальности достигает 12 человек на место, всего в 2023 году подано 905 тысяч заявлений, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:26
2023-10-05T11:27
год педагога и наставника
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Конкурс в вузах России на педагогические специальности достигает 12 человек на место, всего в 2023 году подано 905 тысяч заявлений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. &quot;В последние годы авторитет учителя растет. И тому свидетельство – поступление в высшие учебные заведения на специальность педагога, в этом году это 905 тысяч заявлений. Наш конкурс – 12 человек на место&quot;, – сказала Голикова в ходе объявления победителей конкурсов &quot;Учитель года&quot; и &quot;Первый учитель&quot;.
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общество, россия, татьяна голикова, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Навигатор абитуриента

Голикова рассказала о конкурсе на педагогические специальности в вузах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Конкурс в вузах России на педагогические специальности достигает 12 человек на место, всего в 2023 году подано 905 тысяч заявлений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«

"В последние годы авторитет учителя растет. И тому свидетельство – поступление в высшие учебные заведения на специальность педагога, в этом году это 905 тысяч заявлений. Наш конкурс – 12 человек на место", – сказала Голикова в ходе объявления победителей конкурсов "Учитель года" и "Первый учитель".

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Год педагога и наставникаОбществоРоссияТатьяна ГоликоваНавигатор абитуриента
 
 
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