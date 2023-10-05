https://ria.ru/20231005/forum-1900641367.html

Путин поприветствовал участников международного юридического форума АТР

Путин поприветствовал участников международного юридического форума АТР - РИА Новости, 05.10.2023

Путин поприветствовал участников международного юридического форума АТР

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отметив, что форум... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:13

2023-10-05T12:13

2023-10-05T12:15

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отметив, что форум подтвердил статус авторитетной площадки для обмена мнениями между представителями судейского сообщества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую участников XII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона. За прошедшие годы форум подтвердил свой статус авторитетной площадки для содержательного обмена мнениями между представителями судейского сообщества, внес значимый вклад в развитие конструктивного профессионального диалога, сближение и гармонизацию правовых систем", - говорится в приветствии. Путин обратил внимание на то, что в сегодняшних условиях формирования многополярного мироустройства, "новых глобальных вызовов" деятельность представителей юриспруденции особенно востребована, ведь в ходе дискуссий специалисты анализируют различные аспекты правосудия, перспективы совершенствования судопроизводства, формулируют общие юридические концепции. Такая работа в полной мере отвечает приоритетам России, направленным на "укрепление интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на основе международных правовых принципов и уважения "законных интересов друг друга". Российский лидер добавил, что участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с рассмотрением судами споров в сфере трансграничных правоотношений и защитой прав бизнеса. Президент выразил уверенность в том, что предложения и рекомендации участников форума будут применяться в судебно-правовой практике. Также он пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230304/atr-1855833031.html

https://ria.ru/20230913/vyzovy-1896107828.html

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