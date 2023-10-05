https://ria.ru/20231005/finlyandiya-1900583644.html

В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов

В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов - РИА Новости, 05.10.2023

В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов

Российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T07:21

2023-10-05T07:21

2023-10-05T11:51

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающих размещение на архипелаге для контроля за их соблюдением консульства РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. В министерстве, высказываясь по инициативе с требованием закрыть консульство РФ, указали, что "инспирированная в Финляндии кампания по сбору подписей в поддержку так называемой гражданской инициативы о закрытии консульства России на Аландских островах с самого начала являлась откровенным антироссийским фарсом, последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции". "Присутствие нашего консульства на Аландских островах закреплено международно-правовыми нормами. Российская сторона исходит из того, что действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться", - отметили в министерстве. Там считают, что "это в полной мере относится и к документам, устанавливающим демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающим размещение на архипелаге для контроля за его соблюдением консульства Российской Федерации". Среди них - подписанный в 1947 году Мирный договор, а также Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года. МИД РФ отметил, что "продолжение действия Соглашения 1940 года было прямо подтверждено финляндской стороной в Протоколе об инвентаризации договорно-правовой базы двусторонних отношений 1992 года". "В настоящее время официальная позиция финских властей заключается в том, что страна намерена выполнять положения документов, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов. Исходим из того, что официальный Хельсинки не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств", - заключили в российском МИД.

https://ria.ru/20231003/konsulstvo-1900300111.html

https://ria.ru/20230504/vandalizm-1869589019.html

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в мире, аландские острова, россия, финляндия