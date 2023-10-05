Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 05.10.2023 (обновлено: 11:51 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/finlyandiya-1900583644.html
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов - РИА Новости, 05.10.2023
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов
Российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T07:21
2023-10-05T11:51
в мире
аландские острова
россия
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900629573_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_22dcccc6de68442fb295faebd43c4f0a.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающих размещение на архипелаге для контроля за их соблюдением консульства РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. В министерстве, высказываясь по инициативе с требованием закрыть консульство РФ, указали, что "инспирированная в Финляндии кампания по сбору подписей в поддержку так называемой гражданской инициативы о закрытии консульства России на Аландских островах с самого начала являлась откровенным антироссийским фарсом, последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции". "Присутствие нашего консульства на Аландских островах закреплено международно-правовыми нормами. Российская сторона исходит из того, что действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться", - отметили в министерстве. Там считают, что "это в полной мере относится и к документам, устанавливающим демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающим размещение на архипелаге для контроля за его соблюдением консульства Российской Федерации". Среди них - подписанный в 1947 году Мирный договор, а также Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года. МИД РФ отметил, что "продолжение действия Соглашения 1940 года было прямо подтверждено финляндской стороной в Протоколе об инвентаризации договорно-правовой базы двусторонних отношений 1992 года". "В настоящее время официальная позиция финских властей заключается в том, что страна намерена выполнять положения документов, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов. Исходим из того, что официальный Хельсинки не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20231003/konsulstvo-1900300111.html
https://ria.ru/20230504/vandalizm-1869589019.html
аландские острова
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900629573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_730eca5620bd660eb7edb51a9d3fa281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аландские острова, россия, финляндия
В мире, Аландские острова, Россия, Финляндия
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов

МИД: Россия надеется, что Хельсинки не изменит статус Аландских островов

© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOКонсульство России на Аландских островах, Финляндия
Консульство России на Аландских островах, Финляндия - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
Консульство России на Аландских островах, Финляндия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающих размещение на архипелаге для контроля за их соблюдением консульства РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
В министерстве, высказываясь по инициативе с требованием закрыть консульство РФ, указали, что "инспирированная в Финляндии кампания по сбору подписей в поддержку так называемой гражданской инициативы о закрытии консульства России на Аландских островах с самого начала являлась откровенным антироссийским фарсом, последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции".
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах
3 октября, 22:18
"Присутствие нашего консульства на Аландских островах закреплено международно-правовыми нормами. Российская сторона исходит из того, что действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться", - отметили в министерстве.
Там считают, что "это в полной мере относится и к документам, устанавливающим демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающим размещение на архипелаге для контроля за его соблюдением консульства Российской Федерации". Среди них - подписанный в 1947 году Мирный договор, а также Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года.
МИД РФ отметил, что "продолжение действия Соглашения 1940 года было прямо подтверждено финляндской стороной в Протоколе об инвентаризации договорно-правовой базы двусторонних отношений 1992 года".
"В настоящее время официальная позиция финских властей заключается в том, что страна намерена выполнять положения документов, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов. Исходим из того, что официальный Хельсинки не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств", - заключили в российском МИД.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Полиция Аландских островов ищет вандалов, напавших на консульство России
4 мая, 10:41
 
В миреАландские островаРоссияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала