https://ria.ru/20231005/finlyandiya-1900583644.html
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов - РИА Новости, 05.10.2023
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов
Российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T07:21
2023-10-05T07:21
2023-10-05T11:51
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающих размещение на архипелаге для контроля за их соблюдением консульства РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. В министерстве, высказываясь по инициативе с требованием закрыть консульство РФ, указали, что "инспирированная в Финляндии кампания по сбору подписей в поддержку так называемой гражданской инициативы о закрытии консульства России на Аландских островах с самого начала являлась откровенным антироссийским фарсом, последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции". "Присутствие нашего консульства на Аландских островах закреплено международно-правовыми нормами. Российская сторона исходит из того, что действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться", - отметили в министерстве. Там считают, что "это в полной мере относится и к документам, устанавливающим демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающим размещение на архипелаге для контроля за его соблюдением консульства Российской Федерации". Среди них - подписанный в 1947 году Мирный договор, а также Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года. МИД РФ отметил, что "продолжение действия Соглашения 1940 года было прямо подтверждено финляндской стороной в Протоколе об инвентаризации договорно-правовой базы двусторонних отношений 1992 года". "В настоящее время официальная позиция финских властей заключается в том, что страна намерена выполнять положения документов, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов. Исходим из того, что официальный Хельсинки не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20231003/konsulstvo-1900300111.html
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в мире, аландские острова, россия, финляндия
В мире, Аландские острова, Россия, Финляндия
В МИД заявили о надежде на сохранение статуса Аландских островов
МИД: Россия надеется, что Хельсинки не изменит статус Аландских островов
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская сторона исходит из того, что Финляндия не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающих размещение на архипелаге для контроля за их соблюдением консульства РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
В министерстве, высказываясь по инициативе с требованием закрыть консульство РФ, указали, что "инспирированная в Финляндии кампания по сбору подписей в поддержку так называемой гражданской инициативы о закрытии консульства России на Аландских островах с самого начала являлась откровенным антироссийским фарсом, последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции".
МИД Финляндии не намерен закрывать консульство России на Аландских островах
"Присутствие нашего консульства на Аландских островах закреплено международно-правовыми нормами. Российская сторона исходит из того, что действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться", - отметили в министерстве.
Там считают, что "это в полной мере относится и к документам, устанавливающим демилитаризованный статус Аландских островов и предусматривающим размещение на архипелаге для контроля за его соблюдением консульства Российской Федерации". Среди них - подписанный в 1947 году Мирный договор, а также Соглашение СССР
и Финляндии об Аландских островах 1940 года.
МИД РФ отметил, что "продолжение действия Соглашения 1940 года было прямо подтверждено финляндской стороной в Протоколе об инвентаризации договорно-правовой базы двусторонних отношений 1992 года".
"В настоящее время официальная позиция финских властей заключается в том, что страна намерена выполнять положения документов, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов. Исходим из того, что официальный Хельсинки
не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств", - заключили в российском МИД.
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