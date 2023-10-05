https://ria.ru/20231005/evrosoyuz-1900721934.html
В Совфеде заявили об экзистенциальном кризисе в Евросоюзе
В Совфеде заявили об экзистенциальном кризисе в Евросоюзе - РИА Новости, 05.10.2023
В Совфеде заявили об экзистенциальном кризисе в Евросоюзе
Европейский Союз находится в экзистенциальном кризисе, там есть слишком много проблем, это признают даже сами европейцы, заявил первый зампред оборонного... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:12
2023-10-05T16:12
2023-10-05T16:12
в мире
россия
владимир чижов
евросоюз
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Европейский Союз находится в экзистенциальном кризисе, там есть слишком много проблем, это признают даже сами европейцы, заявил первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". 6 октября в Гранаде главы государств и правительств ЕС соберутся на неформальный саммит, чтобы обсудить актуальные проблемы Евросоюза, наметить курс на будущее и принять решения относительно новой волны расширения ЕС. Итоги обсуждения на встрече, со слов главы Евросовета Шарля Мишеля, "сформируют стратегическую повестку на 2024 – 2029 годы". Саммиту в Гранаде предшествовала неформальная встреча глав МИД ЕС в Киеве, где обсуждалось усиление давления на Россию и дальнейшая помощь Украине. В рамках мероприятия шла речь об актуальной ситуации в ЕС, позиции отдельных его членов относительно будущего Европейского союза. "Если перечислять все сегодняшние проблемы Европейского союза, боюсь, нам с вами часа не хватит, потому что Евросоюз сейчас в известном смысле в экзистенциальном кризисе. Что касается Гранады, это сдвоенный саммит европейского политического сообщества, которое, по признанию околоевропейских комментаторов, находится в глубокой коме, поскольку не в состоянии произвести ничего путного", - сказал Чижов. Комментируя предстоящий саммит в Гранаде, он подчеркнул, что попытки Евросоюза "заниматься судьбой" различных проблем ранее успеха не приносили. По его словам, в частности, из попыток сообщества урегулировать конфликт между Сербией и Косово "тоже ничего не выйдет". "Насчёт расширения (Евросоюза) очевидно, тоже каких-то прорывных решений ждать не следует, поскольку за последние месяцы опять разразилась такая вялотекущая дискуссия, нужно ли указывать какой-то срок", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20231005/istoschenie-1900582513.html
https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир чижов, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Россия, Владимир Чижов, Евросоюз, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили об экзистенциальном кризисе в Евросоюзе
Сенатор Чижов: даже сами европейцы признают, что в ЕС слишком много проблем
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Европейский Союз находится в экзистенциальном кризисе, там есть слишком много проблем, это признают даже сами европейцы, заявил первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
6 октября в Гранаде главы государств и правительств ЕС
соберутся на неформальный саммит, чтобы обсудить актуальные проблемы Евросоюза, наметить курс на будущее и принять решения относительно новой волны расширения ЕС. Итоги обсуждения на встрече, со слов главы Евросовета Шарля Мишеля
, "сформируют стратегическую повестку на 2024 – 2029 годы". Саммиту в Гранаде предшествовала неформальная встреча глав МИД ЕС в Киеве
, где обсуждалось усиление давления на Россию
и дальнейшая помощь Украине
. В рамках мероприятия шла речь об актуальной ситуации в ЕС, позиции отдельных его членов относительно будущего Европейского союза.
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"Если перечислять все сегодняшние проблемы Европейского союза, боюсь, нам с вами часа не хватит, потому что Евросоюз сейчас в известном смысле в экзистенциальном кризисе. Что касается Гранады, это сдвоенный саммит европейского политического сообщества, которое, по признанию околоевропейских комментаторов, находится в глубокой коме, поскольку не в состоянии произвести ничего путного", - сказал Чижов.
Комментируя предстоящий саммит в Гранаде, он подчеркнул, что попытки Евросоюза "заниматься судьбой" различных проблем ранее успеха не приносили. По его словам, в частности, из попыток сообщества урегулировать конфликт между Сербией
и Косово
"тоже ничего не выйдет".
"Насчёт расширения (Евросоюза) очевидно, тоже каких-то прорывных решений ждать не следует, поскольку за последние месяцы опять разразилась такая вялотекущая дискуссия, нужно ли указывать какой-то срок", - добавил парламентарий.
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