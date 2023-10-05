https://ria.ru/20231005/evrosovet-1900793130.html

Евросовет заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель

Евросовет заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель - РИА Новости, 05.10.2023

Евросовет заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюссель в конце октября. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:27

2023-10-05T19:27

2023-10-05T19:27

в мире

армения

брюссель

азербайджан

ильхам алиев

шарль мишель

евросовет

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюссель в конце октября."Мы верим в силу дипломатии, политического диалога. Поэтому я приглашу обоих лидеров – Пашиняна и Алиева - на встречу в Брюссель в конце октября", - сказал он по итогам встречи с лидерами Франции, Германии и Армении на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Гранаде.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

армения

брюссель

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, брюссель, азербайджан, ильхам алиев, шарль мишель, евросовет, никол пашинян