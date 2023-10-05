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Евросовет заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель - РИА Новости, 05.10.2023
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19:27 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/evrosovet-1900793130.html
Евросовет заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель
Евросовет заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель - РИА Новости, 05.10.2023
Евросовет заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюссель в конце октября. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:27
2023-10-05T19:27
в мире
армения
брюссель
азербайджан
ильхам алиев
шарль мишель
евросовет
никол пашинян
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюссель в конце октября."Мы верим в силу дипломатии, политического диалога. Поэтому я приглашу обоих лидеров – Пашиняна и Алиева - на встречу в Брюссель в конце октября", - сказал он по итогам встречи с лидерами Франции, Германии и Армении на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Гранаде.
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в мире, армения, брюссель, азербайджан, ильхам алиев, шарль мишель, евросовет, никол пашинян
В мире, Армения, Брюссель, Азербайджан, Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Евросовет, Никол Пашинян
Евросовет заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель

Глава Евросовета заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана в Брюссель

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюссель в конце октября.
"Мы верим в силу дипломатии, политического диалога. Поэтому я приглашу обоих лидеров – Пашиняна и Алиева - на встречу в Брюссель в конце октября", - сказал он по итогам встречи с лидерами Франции, Германии и Армении на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Гранаде.
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В миреАрменияБрюссельАзербайджанИльхам АлиевШарль МишельЕвросоветНикол Пашинян
 
 
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