https://ria.ru/20231005/es-1900689244.html

ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в Евросоюз

ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в Евросоюз - РИА Новости, 05.10.2023

ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в Евросоюз

Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом начать официальные переговоры с Молдавией о членстве в Евросоюзе до конца этого года. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:38

2023-10-05T14:38

2023-10-05T14:39

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европарламент

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом начать официальные переговоры с Молдавией о членстве в Евросоюзе до конца этого года. "Правительство Молдавии продемонстрировало свою решимость и свою способность выполнять требования Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении", - говорится в документе. Депутаты считают, что вступление Молдавии стало бы "геостратегической инвестицией в сильную и единую Европу". При этом в ЕП рассчитывают, что молдавское правительство продолжит реформы не только с целью вступления в ЕС, но и для улучшения уровня жизни граждан страны. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Ожидается, что решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией по членству в ЕС будет приниматься на саммите в декабре на основании доклада Еврокомиссии. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20231005/es-1900685087.html

https://ria.ru/20231005/es-1900676448.html

молдавия

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в мире, молдавия, украина, брюссель, евросоюз, европарламент, еврокомиссия