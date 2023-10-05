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ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в Евросоюз - РИА Новости, 05.10.2023
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14:38 05.10.2023 (обновлено: 14:39 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/es-1900689244.html
ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в Евросоюз
ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в Евросоюз - РИА Новости, 05.10.2023
ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в Евросоюз
Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом начать официальные переговоры с Молдавией о членстве в Евросоюзе до конца этого года. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:38
2023-10-05T14:39
в мире
молдавия
украина
брюссель
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом начать официальные переговоры с Молдавией о членстве в Евросоюзе до конца этого года. "Правительство Молдавии продемонстрировало свою решимость и свою способность выполнять требования Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении", - говорится в документе. Депутаты считают, что вступление Молдавии стало бы "геостратегической инвестицией в сильную и единую Европу". При этом в ЕП рассчитывают, что молдавское правительство продолжит реформы не только с целью вступления в ЕС, но и для улучшения уровня жизни граждан страны. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Ожидается, что решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией по членству в ЕС будет приниматься на саммите в декабре на основании доклада Еврокомиссии. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20231005/es-1900685087.html
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в мире, молдавия, украина, брюссель, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в Евросоюз

ЕП заявил о готовности к переговорам с Молдавией в 2023 году по вступлению в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом начать официальные переговоры с Молдавией о членстве в Евросоюзе до конца этого года.
"Правительство Молдавии продемонстрировало свою решимость и свою способность выполнять требования Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении", - говорится в документе. Депутаты считают, что вступление Молдавии стало бы "геостратегической инвестицией в сильную и единую Европу".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Премьер Северной Македонии заявил о дебатах в ЕС по приему новых членов
Вчера, 14:25
При этом в ЕП рассчитывают, что молдавское правительство продолжит реформы не только с целью вступления в ЕС, но и для улучшения уровня жизни граждан страны.
Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Ожидается, что решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией по членству в ЕС будет приниматься на саммите в декабре на основании доклада Еврокомиссии.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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