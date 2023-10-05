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Путин заявил, что западные элиты ведут себя безответственно - РИА Новости, 05.10.2023
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17:15 05.10.2023 (обновлено: 19:48 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/elity-1900748055.html
Путин заявил, что западные элиты ведут себя безответственно
Путин заявил, что западные элиты ведут себя безответственно - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что западные элиты ведут себя безответственно
Западные элиты ведут себя безответственно, руководствуются краткосрочными интересами, забыли страх и считают себя безгрешными, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:15
2023-10-05T19:48
владимир путин
россия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Западные элиты ведут себя безответственно, руководствуются краткосрочными интересами, забыли страх и считают себя безгрешными, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин обратил внимание, что на Западе на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным корыстным интересам сменяющихся групп влияния."Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность в поведении политических элит, забывших часто и страх, и стыд и считающих себя абсолютно безгрешными", - добавил президент.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что западные элиты ведут себя безответственно

Путин: западные элиты забыли страх и считают себя безгрешными

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Западные элиты ведут себя безответственно, руководствуются краткосрочными интересами, забыли страх и считают себя безгрешными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин обратил внимание, что на Западе на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным корыстным интересам сменяющихся групп влияния.
"Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность в поведении политических элит, забывших часто и страх, и стыд и считающих себя абсолютно безгрешными", - добавил президент.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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