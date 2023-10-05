https://ria.ru/20231005/elity-1900748055.html

Путин заявил, что западные элиты ведут себя безответственно

Путин заявил, что западные элиты ведут себя безответственно - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что западные элиты ведут себя безответственно

Западные элиты ведут себя безответственно, руководствуются краткосрочными интересами, забыли страх и считают себя безгрешными, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:15

2023-10-05T17:15

2023-10-05T19:48

владимир путин

россия

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Западные элиты ведут себя безответственно, руководствуются краткосрочными интересами, забыли страх и считают себя безгрешными, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин обратил внимание, что на Западе на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным корыстным интересам сменяющихся групп влияния."Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность в поведении политических элит, забывших часто и страх, и стыд и считающих себя абсолютно безгрешными", - добавил президент.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/zapad-1900742825.html

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владимир путин, россия