https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900743954.html

США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин

США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин

США навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:05

2023-10-05T17:05

2023-10-05T17:28

сша

европа

владимир путин

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900751515_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_8bc8df54175873f16069bc7764399518.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь", заявил президент России Владимир Путин."Для этого международное право пытаются подменить порядком — каким порядком? Основанным на неких правилах - каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Ну это просто дурь какая-то, чушь. Ещё пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам — по каким правилам? ", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай""Если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим: "Вы должны", "Вы обязаны", "Мы вас серьезно предупреждаем". Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно", - сказал Путин.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как ранее сообщал Песков, выступление главы государства состоится в середине дня.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900547307.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин назвал чушью попытки США подменить законы придуманными правилами "Дурь какая-то, чушь". Путин обратил внимание, что международное право пытаются подменить какими-то правилами: "кем они изобретены - непонятно". 2023-10-05T17:05 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, владимир путин, в мире, россия