https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900743954.html
США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин
США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин
США навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:05
2023-10-05T17:05
2023-10-05T17:28
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь", заявил президент России Владимир Путин."Для этого международное право пытаются подменить порядком — каким порядком? Основанным на неких правилах - каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Ну это просто дурь какая-то, чушь. Ещё пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам — по каким правилам? ", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай""Если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим: "Вы должны", "Вы обязаны", "Мы вас серьезно предупреждаем". Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно", - сказал Путин.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как ранее сообщал Песков, выступление главы государства состоится в середине дня.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900547307.html
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Путин назвал чушью попытки США подменить законы придуманными правилами
"Дурь какая-то, чушь". Путин обратил внимание, что международное право пытаются подменить какими-то правилами: "кем они изобретены - непонятно".
2023-10-05T17:05
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сша, европа, владимир путин, в мире, россия
США, Европа, Владимир Путин, В мире, Россия
США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин
Путин: США пытаются подменить законы правилами и навязать Европе свою экономику
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. США навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь", заявил президент России Владимир Путин.
"Для этого международное право пытаются подменить порядком — каким порядком? Основанным на неких правилах - каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Ну это просто дурь какая-то, чушь. Ещё пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам — по каким правилам? ", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"
Великий обман спасает американскую экономику
"Если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим: "Вы должны", "Вы обязаны", "Мы вас серьезно предупреждаем". Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно", - сказал Путин.
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как ранее сообщал Песков, выступление главы государства состоится в середине дня.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
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