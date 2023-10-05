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Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток - РИА Новости, 05.10.2023
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08:45 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/dozhdi-1900588683.html
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток - РИА Новости, 05.10.2023
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток
Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:45
2023-10-05T08:45
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 миллиметров осадков или около половины всей месячной нормы - 54%", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20231004/moskva-1900401626.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток

Тишковец: около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя в Москве
Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 миллиметров осадков или около половины всей месячной нормы - 54%", - рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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