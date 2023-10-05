https://ria.ru/20231005/dozhdi-1900588683.html

Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток

Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток - РИА Новости, 05.10.2023

Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток

Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:45

2023-10-05T08:45

2023-10-05T08:45

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 миллиметров осадков или около половины всей месячной нормы - 54%", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900401626.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"