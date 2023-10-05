https://ria.ru/20231005/dozhdi-1900588683.html
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток - РИА Новости, 05.10.2023
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток
Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T08:45
2023-10-05T08:45
2023-10-05T08:45
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 миллиметров осадков или около половины всей месячной нормы - 54%", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20231004/moskva-1900401626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичей предупредили о сильных дождях в ближайшие трое суток
Тишковец: около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток