На острове Русский заасфальтируют свыше двух километров дорог в этом году
Мэрия: на острове Русский заасфальтируют свыше двух километров дорог в 2023 году
Вид на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Подрядчик приступил к асфальтированию еще двух участков дорог протяженностью свыше 2 километров на острове Русском во Владивостоке, работы завершат в этом году, сообщает мэрия.
"В планах у городской администрации на этот год заасфальтировать сразу два участка – до Экипажного и посёлка КЭТ... Заасфальтировано будет 1,4 километра на подъезде к посёлку Экипажный. Это позволит связать полностью комфортной дорогой посёлок с Университетским проспектом и далее материковой частью города. Ещё 900 метров заасфальтированной дороги появится на участке от Экипажного в сторону посёлка КЭТ", - говорится в сообщении.
Сейчас дорожники работают в районе КЭТ. Для спрямления участка и расширения дороги здесь убрали часть скалы и сопки.
Специалисты обустроят кюветы, смонтируют водопропускные трубы, восстановят основание дороги, заасфальтируют ее, установят дорожные знаки, барьерные ограждения, поставят остановки. Работы на двух участках по условиям контракта должны быть выполнены в этом году.
В 2021 году власти Приморья сообщали, что получена субсидия в 89 миллионов рублей на ремонт дорог на Русском. Ранее на острове заасфальтировали 8 километров дорог, ведущих в посёлки Поспелово и Парис, а также дорогу на улице Экипажной. Кроме того, была сделана дорога до Ворошиловской батареи протяженностью 1,3 километра, начат ремонт дороги к поселку Экипажному, в 2022 году заасфальтировали участок в 2,7 километра. Работы ведутся при поддержке вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В том числе в прошлом году часть выделенных по Единой субсидии средств пошла на асфальтирование дороги на Русском.
Сейчас на острове, где находится кампус ДВФУ, проводится Восточный экономический форум и живут несколько тысяч человек, более 10 километров дорог к поселкам – грунтовые.