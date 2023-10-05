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Замглавы МИД обсудил с координатором ООН подготовку доклада по Афганистану
Замглавы МИД обсудил с координатором ООН подготовку доклада по Афганистану - РИА Новости, 05.10.2023
Замглавы МИД обсудил с координатором ООН подготовку доклада по Афганистану
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным координатором независимого оценочного доклада ООН по Афганистану Феридуном Синирлиоглу подготовку этого... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:43
2023-10-05T15:43
2023-10-05T15:45
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афганистан
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным координатором независимого оценочного доклада ООН по Афганистану Феридуном Синирлиоглу подготовку этого документа с акцентом на его объективность, сообщили в МИД России. "Стороны подчеркнули необходимость формирования подлинно коллективных подходов мирового сообщества к урегулированию обстановки в Афганистане с акцентом на купирование угроз, связанных с терроризмом и наркотрафиком, а также выправление гуманитарной ситуации. Достижению этой цели и призван способствовать упомянутый доклад", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. Данный документ, согласно резолюции Совбеза ООН, должен быть подготовлен к 17 ноября. "С российской стороны было акцентировано, что в данном документе должны учитываться позиции всех заинтересованных игроков, включая, не в последнюю очередь, афганские де-факто власти, а также объективно отражаться насущные проблемы, среди которых – разблокирование неправомерно конфискованных национальных банковских активов, содействие развитию страны, а также анализ последствий западных незаконных односторонних принудительных мер", - сообщили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230914/gumpomosch-1896391059.html
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россия, афганистан, сергей вершинин, феридун синирлиоглу, оон, в мире
Россия, Афганистан, Сергей Вершинин, Феридун Синирлиоглу, ООН, В мире
Замглавы МИД обсудил с координатором ООН подготовку доклада по Афганистану
МИД РФ: Вершинин обсудил с координатором ООН подготовку доклада по Афганистану
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным координатором независимого оценочного доклада ООН по Афганистану Феридуном Синирлиоглу подготовку этого документа с акцентом на его объективность, сообщили
в МИД России.
"Стороны подчеркнули необходимость формирования подлинно коллективных подходов мирового сообщества к урегулированию обстановки в Афганистане с акцентом на купирование угроз, связанных с терроризмом и наркотрафиком, а также выправление гуманитарной ситуации. Достижению этой цели и призван способствовать упомянутый доклад", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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Данный документ, согласно резолюции Совбеза ООН, должен быть подготовлен к 17 ноября.
"С российской стороны было акцентировано, что в данном документе должны учитываться позиции всех заинтересованных игроков, включая, не в последнюю очередь, афганские де-факто власти, а также объективно отражаться насущные проблемы, среди которых – разблокирование неправомерно конфискованных национальных банковских активов, содействие развитию страны, а также анализ последствий западных незаконных односторонних принудительных мер", - сообщили в МИД РФ.
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