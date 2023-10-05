https://ria.ru/20231005/doklad-1900713074.html

Замглавы МИД обсудил с координатором ООН подготовку доклада по Афганистану

Замглавы МИД обсудил с координатором ООН подготовку доклада по Афганистану - РИА Новости, 05.10.2023

Замглавы МИД обсудил с координатором ООН подготовку доклада по Афганистану

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным координатором независимого оценочного доклада ООН по Афганистану Феридуном Синирлиоглу подготовку этого... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:43

2023-10-05T15:43

2023-10-05T15:45

россия

афганистан

сергей вершинин

феридун синирлиоглу

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376461_0:72:3270:1911_1920x0_80_0_0_87b3c4a1afd2d2f409f7de588d72e62d.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным координатором независимого оценочного доклада ООН по Афганистану Феридуном Синирлиоглу подготовку этого документа с акцентом на его объективность, сообщили в МИД России. "Стороны подчеркнули необходимость формирования подлинно коллективных подходов мирового сообщества к урегулированию обстановки в Афганистане с акцентом на купирование угроз, связанных с терроризмом и наркотрафиком, а также выправление гуманитарной ситуации. Достижению этой цели и призван способствовать упомянутый доклад", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. Данный документ, согласно резолюции Совбеза ООН, должен быть подготовлен к 17 ноября. "С российской стороны было акцентировано, что в данном документе должны учитываться позиции всех заинтересованных игроков, включая, не в последнюю очередь, афганские де-факто власти, а также объективно отражаться насущные проблемы, среди которых – разблокирование неправомерно конфискованных национальных банковских активов, содействие развитию страны, а также анализ последствий западных незаконных односторонних принудительных мер", - сообщили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230914/gumpomosch-1896391059.html

https://ria.ru/20231001/grem-1899792846.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, афганистан, сергей вершинин, феридун синирлиоглу, оон, в мире