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Два магазина получили повреждения при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:03 05.10.2023 (обновлено: 23:07 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/dnr-1900826319.html
Два магазина получили повреждения при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Два магазина получили повреждения при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023
Два магазина получили повреждения при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Два магазина получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:03
2023-10-05T23:07
горловка
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Два магазина получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Калининский район: - магазин "Виктория" по улице Швыдкого; - магазин "Изюминка" по улице Швыдкого", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о девяти пострадавших и трех погибших в результате обстрела. Среди жертв обстрелов города был подросток, погибший при попытке разобрать кассетный боеприпас. Мэр добавил, что железнодорожный вокзал был усеян кассетными боеприпасами. Кроме того, получил повреждения дворец культуры "Ветеран". Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, донецкая народная республика
Горловка, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Два магазина получили повреждения при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Представительство ДНР: два магазина получили повреждения при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Два магазина получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Калининский район: - магазин "Виктория" по улице Швыдкого; - магазин "Изюминка" по улице Швыдкого", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о девяти пострадавших и трех погибших в результате обстрела. Среди жертв обстрелов города был подросток, погибший при попытке разобрать кассетный боеприпас. Мэр добавил, что железнодорожный вокзал был усеян кассетными боеприпасами. Кроме того, получил повреждения дворец культуры "Ветеран".
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:29
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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