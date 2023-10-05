https://ria.ru/20231005/dnr-1900826319.html

Два магазина получили повреждения при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Два магазина получили повреждения при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023

Два магазина получили повреждения при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Два магазина получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:03

2023-10-05T23:03

2023-10-05T23:07

горловка

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg

ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Два магазина получили повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Калининский район: - магазин "Виктория" по улице Швыдкого; - магазин "Изюминка" по улице Швыдкого", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о девяти пострадавших и трех погибших в результате обстрела. Среди жертв обстрелов города был подросток, погибший при попытке разобрать кассетный боеприпас. Мэр добавил, что железнодорожный вокзал был усеян кассетными боеприпасами. Кроме того, получил повреждения дворец культуры "Ветеран". Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика