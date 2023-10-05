https://ria.ru/20231005/deti-1900704354.html

В ЛНР рассказали, что всех эвакуированных из Купянска детей передали родным

В ЛНР рассказали, что всех эвакуированных из Купянска детей передали родным - РИА Новости, 05.10.2023

В ЛНР рассказали, что всех эвакуированных из Купянска детей передали родным

Все дети, которых в сентябре 2022 года эвакуировали из Купянской интернатной школы в Луганскую Народную Республику, переданы родным, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:22

2023-10-05T15:22

2023-10-05T15:26

луганская народная республика

украина

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Все дети, которых в сентябре 2022 года эвакуировали из Купянской интернатной школы в Луганскую Народную Республику, переданы родным, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проблеме нарушения прав детей на Украине. На пресс-конференции Швенк напомнила, что в прошлом году в одном из подвалов Купянской интернатной школы были найдены 13 детей, которые находились там без продуктов питания, без взрослых и были предоставлены сами себе, в сентябре 2022 года российские военные эвакуировали их из зоны боевых действий на территорию Луганской Народной Республики. "Данных деток распределили в Перевальскую специальную коррекционную школу-интернат, с детками поработал психолог, их обеспечили медикаментами, продуктами питания, одеждой, дети приступили к обучению. На сегодняшний день все 13 детей воссоединены со своими родителями", - сказала Швенк. Она привела диаметрально противоположный пример действий украинских властей. "У нас есть яркий пример вывоза детей на территорию Украины. Это восемь обучающихся Счастьинской областной санаторной школы – это детки, которые были вывезены без согласия родителей и опекунов. На сегодняшний день удалось вернуть пять деток, и судьба троих детей, к сожалению, нам неизвестна", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в ЛНР.

https://ria.ru/20230814/knigi-1889885170.html

https://ria.ru/20230721/programma-1885407334.html

https://ria.ru/20230630/lnr-1881455238.html

луганская народная республика

украина

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луганская народная республика, украина, общество