https://ria.ru/20231005/chelovechestvo-1900746289.html
Путин рассказал, к чему движется человечество
Путин рассказал, к чему движется человечество - РИА Новости, 05.10.2023
Путин рассказал, к чему движется человечество
Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот - к синергии, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:12
2023-10-05T17:12
2023-10-05T17:31
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот - к синергии, сообщил президент России Владимир Путин."Убежден, человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его не мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив, мир находится на пути к синергии", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, цивилизация - не универсальная конструкция, каждая из них отличается от других.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878234867.html
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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Путин рассказал, к чему движется человечество
Путин: человечество движется не к блоковому противостоянию, а к синергии