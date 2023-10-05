https://ria.ru/20231005/chelovechestvo-1900746289.html

Путин рассказал, к чему движется человечество

Путин рассказал, к чему движется человечество - РИА Новости, 05.10.2023

Путин рассказал, к чему движется человечество

Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот - к синергии, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:12

2023-10-05T17:12

2023-10-05T17:31

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот - к синергии, сообщил президент России Владимир Путин."Убежден, человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его не мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив, мир находится на пути к синергии", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, цивилизация - не универсальная конструкция, каждая из них отличается от других.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878234867.html

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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире