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Бюджет предусматривает расходы на улучшение жизни на селе, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2023
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17:02 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/byudzhet-1900742103.html
Бюджет предусматривает расходы на улучшение жизни на селе, заявил Мишустин
Бюджет предусматривает расходы на улучшение жизни на селе, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2023
Бюджет предусматривает расходы на улучшение жизни на селе, заявил Мишустин
Проект бюджета России на ближайшие три года предусматривает ассигнования на повышение качества жизни на селе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:02
2023-10-05T17:02
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Проект бюджета России на ближайшие три года предусматривает ассигнования на повышение качества жизни на селе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень". "Качество жизни на сельских территориях – хоть и постепенно, но меняется к лучшему. Благодаря, в том числе, серьезной поддержке государства. В прошлом году на эти цели направили свыше 420 миллиардов рублей. Примерно на том же уровне остается финансирование и в текущем году. Предусмотрены соответствующие ассигнования и в проекте трехлетнего федерального бюджета, который поступил в Госдуму", - сказал Мишустин. Он также рассказал, что средства вкладываются и в создание современной инфраструктуры на селе. "Людям нужны школы, детские садики, медицинские учреждения, возможность вызвать скорую. Ну и, конечно, нужны и детские, и взрослые спортивные площадки, и дома культуры, библиотеки… и доступ к интернету. На реализацию проектов комплексного развития территорий в текущем году было предусмотрено свыше 26 миллиардов рублей. И еще более 10 миллиардов – на приведение в порядок дорог в сельской местности", - напомнил премьер. Он заявил, что власти эту работу продолжат.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Бюджет предусматривает расходы на улучшение жизни на селе, заявил Мишустин

Мишустин: проект бюджета предусматривает расходы на улучшение жизни на селе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Проект бюджета России на ближайшие три года предусматривает ассигнования на повышение качества жизни на селе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень".
"Качество жизни на сельских территориях – хоть и постепенно, но меняется к лучшему. Благодаря, в том числе, серьезной поддержке государства. В прошлом году на эти цели направили свыше 420 миллиардов рублей. Примерно на том же уровне остается финансирование и в текущем году. Предусмотрены соответствующие ассигнования и в проекте трехлетнего федерального бюджета, который поступил в Госдуму", - сказал Мишустин.
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Он также рассказал, что средства вкладываются и в создание современной инфраструктуры на селе.
"Людям нужны школы, детские садики, медицинские учреждения, возможность вызвать скорую. Ну и, конечно, нужны и детские, и взрослые спортивные площадки, и дома культуры, библиотеки… и доступ к интернету. На реализацию проектов комплексного развития территорий в текущем году было предусмотрено свыше 26 миллиардов рублей. И еще более 10 миллиардов – на приведение в порядок дорог в сельской местности", - напомнил премьер.
Он заявил, что власти эту работу продолжат.
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