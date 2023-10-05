https://ria.ru/20231005/byudzhet-1900742103.html

Бюджет предусматривает расходы на улучшение жизни на селе, заявил Мишустин

Бюджет предусматривает расходы на улучшение жизни на селе, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2023

Бюджет предусматривает расходы на улучшение жизни на селе, заявил Мишустин

Проект бюджета России на ближайшие три года предусматривает ассигнования на повышение качества жизни на селе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:02

2023-10-05T17:02

2023-10-05T17:02

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898804738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f69e607bee441d0bda1733a28a4263c4.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Проект бюджета России на ближайшие три года предусматривает ассигнования на повышение качества жизни на селе, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень". "Качество жизни на сельских территориях – хоть и постепенно, но меняется к лучшему. Благодаря, в том числе, серьезной поддержке государства. В прошлом году на эти цели направили свыше 420 миллиардов рублей. Примерно на том же уровне остается финансирование и в текущем году. Предусмотрены соответствующие ассигнования и в проекте трехлетнего федерального бюджета, который поступил в Госдуму", - сказал Мишустин. Он также рассказал, что средства вкладываются и в создание современной инфраструктуры на селе. "Людям нужны школы, детские садики, медицинские учреждения, возможность вызвать скорую. Ну и, конечно, нужны и детские, и взрослые спортивные площадки, и дома культуры, библиотеки… и доступ к интернету. На реализацию проектов комплексного развития территорий в текущем году было предусмотрено свыше 26 миллиардов рублей. И еще более 10 миллиардов – на приведение в порядок дорог в сельской местности", - напомнил премьер. Он заявил, что власти эту работу продолжат.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html

https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика