https://ria.ru/20231005/bezopasnost-1900749929.html

Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности одних за счет других

Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности одних за счет других - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности одних за счет других

Безопасность одних стран за счет других обеспечить невозможно, гармония в этой сфере возможна, но для этого необходимо отбросить гордыню и не смотреть на... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:19

2023-10-05T17:19

2023-10-05T17:52

владимир путин

россия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Безопасность одних стран за счет других обеспечить невозможно, гармония в этой сфере возможна, но для этого необходимо отбросить гордыню и не смотреть на партнеров, как на дикарей, заявил президент России Владимир Путин."Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности других. Действительно, гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев и дикарей", - отметил Путин на заседании клуба "Валдай".Кроме того, глава государства отметил, что Россия выступает за "всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех" и больших, и малых государств. Международные отношения, по мнению президента, следует освободить от блокового подхода.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230221/kitay-1853314165.html

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владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"