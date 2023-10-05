Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности одних за счет других - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 05.10.2023 (обновлено: 17:52 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/bezopasnost-1900749929.html
Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности одних за счет других
Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности одних за счет других - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности одних за счет других
Безопасность одних стран за счет других обеспечить невозможно, гармония в этой сфере возможна, но для этого необходимо отбросить гордыню и не смотреть на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:19
2023-10-05T17:52
владимир путин
россия
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Безопасность одних стран за счет других обеспечить невозможно, гармония в этой сфере возможна, но для этого необходимо отбросить гордыню и не смотреть на партнеров, как на дикарей, заявил президент России Владимир Путин."Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности других. Действительно, гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев и дикарей", - отметил Путин на заседании клуба "Валдай".Кроме того, глава государства отметил, что Россия выступает за "всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех" и больших, и малых государств. Международные отношения, по мнению президента, следует освободить от блокового подхода.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230221/kitay-1853314165.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_44c4ddab0ab3998ec5cc6ad35ce79a82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин заявил о невозможности обеспечения безопасности одних за счет других

Путин заявил, что нельзя обеспечить безопасность одних стран за счет других

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Безопасность одних стран за счет других обеспечить невозможно, гармония в этой сфере возможна, но для этого необходимо отбросить гордыню и не смотреть на партнеров, как на дикарей, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности других. Действительно, гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев и дикарей", - отметил Путин на заседании клуба "Валдай".
Кроме того, глава государства отметил, что Россия выступает за "всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех" и больших, и малых государств. Международные отношения, по мнению президента, следует освободить от блокового подхода.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Пекин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности
21 февраля, 06:00
 
Владимир ПутинРоссияВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала