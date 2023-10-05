https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900824753.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T22:45

2023-10-05T22:45

2023-10-05T23:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894242083_0:320:1122:951_1920x0_80_0_0_41ed320f3aacb77eb3d1806ae9473509.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Пятого октября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Позже в военном ведомстве добавили, что около 22.30 мск средствами ПВО был уничтожен еще один украинский беспилотник над Белгородской областью.

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, безопасность