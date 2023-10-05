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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:45
2023-10-05T22:45
2023-10-05T23:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Пятого октября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Позже в военном ведомстве добавили, что около 22.30 мск средствами ПВО был уничтожен еще один украинский беспилотник над Белгородской областью.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО: над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ