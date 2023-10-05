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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 05.10.2023 (обновлено: 23:46 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900824753.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:45
2023-10-05T23:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Пятого октября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Позже в военном ведомстве добавили, что около 22.30 мск средствами ПВО был уничтожен еще один украинский беспилотник над Белгородской областью.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

МО: над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Обломки беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Пятого октября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
Позже в военном ведомстве добавили, что около 22.30 мск средствами ПВО был уничтожен еще один украинский беспилотник над Белгородской областью.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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