https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900708586.html

ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью - РИА Новости, 05.10.2023

ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью

Российская ПВО в четверг днем сбила над Брянской областью украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:31

2023-10-05T15:31

2023-10-05T16:22

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская ПВО в четверг днем сбила над Брянской областью украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - добавили в МО РФ.Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900345637.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз