https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900708586.html
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью - РИА Новости, 05.10.2023
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью
Российская ПВО в четверг днем сбила над Брянской областью украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:31
2023-10-05T15:31
2023-10-05T16:22
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
александр богомаз
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская ПВО в четверг днем сбила над Брянской областью украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - добавили в МО РФ.Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900345637.html
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью