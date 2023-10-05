Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 05.10.2023 (обновлено: 16:22 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900708586.html
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью - РИА Новости, 05.10.2023
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью
Российская ПВО в четверг днем сбила над Брянской областью украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:31
2023-10-05T16:22
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская ПВО в четверг днем сбила над Брянской областью украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - добавили в МО РФ.Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900345637.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью

Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская ПВО в четверг днем сбила над Брянской областью украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - добавили в МО РФ.
Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023
4 октября, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала