Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 05.10.2023 (обновлено: 12:46 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900631120.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российская противовоздушная оборона пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ, беспилотник самолётного типа был уничтожен над... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:49
2023-10-05T12:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
БЕЛГОРОД/МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ, беспилотник самолётного типа был уничтожен над Белгородской областью в районе 11.00 мск, сообщили в четверг в Минобороны России."Пятого октября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в районе поселка Горьковский Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900605945.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД/МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ, беспилотник самолётного типа был уничтожен над Белгородской областью в районе 11.00 мск, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Пятого октября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в районе поселка Горьковский Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.
Последствия взрыва снаряда - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области
Вчера, 10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала