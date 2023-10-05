https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900631120.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российская противовоздушная оборона пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ, беспилотник самолётного типа был уничтожен над... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:49
2023-10-05T11:49
2023-10-05T12:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД/МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ, беспилотник самолётного типа был уничтожен над Белгородской областью в районе 11.00 мск, сообщили в четверг в Минобороны России."Пятого октября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в районе поселка Горьковский Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900605945.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью