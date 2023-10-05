https://ria.ru/20231005/bespilotnik-1900631120.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 05.10.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российская противовоздушная оборона пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ, беспилотник самолётного типа был уничтожен над... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:49

2023-10-05T11:49

2023-10-05T12:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД/МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ, беспилотник самолётного типа был уничтожен над Белгородской областью в районе 11.00 мск, сообщили в четверг в Минобороны России."Пятого октября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в районе поселка Горьковский Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

https://ria.ru/20231005/obstrel-1900605945.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)