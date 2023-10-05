https://ria.ru/20231005/avstriya-1900712280.html
Австрия отменит закон о тайне госорганов к 2025 году
Австрия отменит закон о тайне госорганов к 2025 году - РИА Новости, 05.10.2023
Австрия отменит закон о тайне госорганов к 2025 году
Власти Австрии намерены к 2025 году отменить закон о тайне государственных органов, предоставив своим гражданам право на доступ к информации, заявили... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:41
2023-10-05T15:41
2023-10-05T15:42
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Власти Австрии намерены к 2025 году отменить закон о тайне государственных органов, предоставив своим гражданам право на доступ к информации, заявили журналистам вице-канцлер республики Вернер Коглер и министр конституции страны Каролина Эдтштадлер. Вице-канцлер и министр на пресс-конференции в четверг представили законопроект, в рамках него предлагается отменить закон о тайне госорганов, которому в 2025 году исполнилось бы 100 лет. Власти намерены заменить его на право каждого гражданина получить по запросу информацию от чиновников министерств и различных ведомств в каждой из федеральных земель. Это право при необходимости можно будет отстаивать в суде. При этом муниципалитеты с населением менее 5 тысяч человек будут освобождены от этой обязанности. "Отмена служебной тайны является колоссальным культурным изменением в Республике. Каждый человек имеет фундаментальное право на информацию, мы убеждены в этом, и это наконец-то становится реальностью. Отговорка "служебная тайна" больше не будет существовать", - заявил Коглер. Он пояснил, что отмена служебной тайны и введение права на информацию охватит все ведомства и органы власти на федеральном и земельном уровнях, а также на уровне муниципалитетов, и все компании, которые подлежат проверке Счетной палатой. Как пояснили в пресс-службе правительства, информация, представляющая "общий интерес", например, бизнес-планы, отчеты о деятельности, официальные бюллетени, экспертные заключения и контракты должны будут оперативно публиковаться органами власти в инициативном порядке на портале www.data.gv.at. Одновременно уточняется, что информация будет освобождена от обязанности публикации, если она является предметом тайны в интересах национальной безопасности, обороны страны или общественного порядка и безопасности. Предполагается, что закон об отмене служебной тайны и закрепление права граждан на информацию окончательно вступит в силу в 2025 году - после решения парламента и последующей 18-месячной законодательной паузы. По данным властей, в четверг уже состоялось обсуждение "дорожной карты", в ходе которого пакет мер по обеспечению прозрачности информации был представлен парламентским группам. Для принятия резолюции необходимо не менее двух третей голосов Национального совета, а также согласование Федерального совета.
https://ria.ru/20231003/kontrol-1900206779.html
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в мире, австрия
Австрия отменит закон о тайне госорганов к 2025 году
Австрия отменит закон о тайне госорганов, дав гражданам доступ к информации
ВЕНА, 5 окт - РИА Новости.
Власти Австрии намерены к 2025 году отменить закон о тайне государственных органов, предоставив своим гражданам право на доступ к информации, заявили журналистам вице-канцлер республики Вернер Коглер
и министр конституции страны Каролина Эдтштадлер.
Вице-канцлер и министр на пресс-конференции в четверг представили законопроект, в рамках него предлагается отменить закон о тайне госорганов, которому в 2025 году исполнилось бы 100 лет. Власти намерены заменить его на право каждого гражданина получить по запросу информацию от чиновников министерств и различных ведомств в каждой из федеральных земель. Это право при необходимости можно будет отстаивать в суде. При этом муниципалитеты с населением менее 5 тысяч человек будут освобождены от этой обязанности.
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"Отмена служебной тайны является колоссальным культурным изменением в Республике. Каждый человек имеет фундаментальное право на информацию, мы убеждены в этом, и это наконец-то становится реальностью. Отговорка "служебная тайна" больше не будет существовать", - заявил Коглер. Он пояснил, что отмена служебной тайны и введение права на информацию охватит все ведомства и органы власти на федеральном и земельном уровнях, а также на уровне муниципалитетов, и все компании, которые подлежат проверке Счетной палатой.
Как пояснили в пресс-службе правительства, информация, представляющая "общий интерес", например, бизнес-планы, отчеты о деятельности, официальные бюллетени, экспертные заключения и контракты должны будут оперативно публиковаться органами власти в инициативном порядке на портале www.data.gv.at. Одновременно уточняется, что информация будет освобождена от обязанности публикации, если она является предметом тайны в интересах национальной безопасности, обороны страны или общественного порядка и безопасности.
Предполагается, что закон об отмене служебной тайны и закрепление права граждан на информацию окончательно вступит в силу в 2025 году - после решения парламента и последующей 18-месячной законодательной паузы. По данным властей, в четверг уже состоялось обсуждение "дорожной карты", в ходе которого пакет мер по обеспечению прозрачности информации был представлен парламентским группам. Для принятия резолюции необходимо не менее двух третей голосов Национального совета, а также согласование Федерального совета.
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