https://ria.ru/20231005/arkheologiya-1900699236.html

В Британии в старинной ратуше обнаружили сцену времен Шекспира

В Британии в старинной ратуше обнаружили сцену времен Шекспира - РИА Новости, 05.10.2023

В Британии в старинной ратуше обнаружили сцену времен Шекспира

Единственную сохранившуюся до наших дней театральную сцену шекспировских времен обнаружили в старейшей средневековой ратуше Великобритании. Как отмечает газета... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:22

2023-10-05T15:22

2023-10-05T15:25

культура

великобритания

норфолк (виргиния)

лондон

уильям шекспир

театр

археология

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Единственную сохранившуюся до наших дней театральную сцену шекспировских времен обнаружили в старейшей средневековой ратуше Великобритании. Как отмечает газета The Times, полагается, что на ней выступал Уильям Шекспир."Дубовая сцена, которая считается единственной сохранившейся с шекспировских времен, была обнаружена в ратуше Святого Георга в (городе) Кингс-Линн в (графстве) Норфолк, в старейшей средневековой ратуше страны", – говорится в сообщении издания. Деревянные доски возрастом в несколько сотен лет обнаружили во время реставрации ратуши под двумя слоями более новых напольных покрытий - 1950-х годов и XVII (или XIX) века. Оригинальный пол был выложен из широких дубовых досок в период между 1417 и 1430 годами. Об этом свидетельствует техника укладки половиц и анализ древесины, пишет газета. Ратуша, построенная в начале XV века, изначально служила местом религиозных собраний, однако потом превратилась в театр. Считается, что Шекспир выступил в Кингс-Линне в 1593 году, когда театры в Лондоне закрылись из-за чумы и он вместе со своей труппой отправился на гастроли. Записи о получении им гонорара за выступление сохранились в бухгалтерской книге учреждения, сообщает Times. Уильям Шекспир – английский драматург. Его пьесы переведены на все основные языки и составляют основу мирового театрального репертуара. Большинство из них многократно экранизировали.

https://ria.ru/20221117/shakespeare-1832205893.html

великобритания

норфолк (виргиния)

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

великобритания, норфолк (виргиния), лондон, уильям шекспир, театр, археология