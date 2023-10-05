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В Британии в старинной ратуше обнаружили сцену времен Шекспира - РИА Новости, 05.10.2023
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Культура
 
15:22 05.10.2023 (обновлено: 15:25 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/arkheologiya-1900699236.html
В Британии в старинной ратуше обнаружили сцену времен Шекспира
В Британии в старинной ратуше обнаружили сцену времен Шекспира - РИА Новости, 05.10.2023
В Британии в старинной ратуше обнаружили сцену времен Шекспира
Единственную сохранившуюся до наших дней театральную сцену шекспировских времен обнаружили в старейшей средневековой ратуше Великобритании. Как отмечает газета... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:22
2023-10-05T15:25
культура
великобритания
норфолк (виргиния)
лондон
уильям шекспир
театр
археология
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Единственную сохранившуюся до наших дней театральную сцену шекспировских времен обнаружили в старейшей средневековой ратуше Великобритании. Как отмечает газета The Times, полагается, что на ней выступал Уильям Шекспир."Дубовая сцена, которая считается единственной сохранившейся с шекспировских времен, была обнаружена в ратуше Святого Георга в (городе) Кингс-Линн в (графстве) Норфолк, в старейшей средневековой ратуше страны", – говорится в сообщении издания. Деревянные доски возрастом в несколько сотен лет обнаружили во время реставрации ратуши под двумя слоями более новых напольных покрытий - 1950-х годов и XVII (или XIX) века. Оригинальный пол был выложен из широких дубовых досок в период между 1417 и 1430 годами. Об этом свидетельствует техника укладки половиц и анализ древесины, пишет газета. Ратуша, построенная в начале XV века, изначально служила местом религиозных собраний, однако потом превратилась в театр. Считается, что Шекспир выступил в Кингс-Линне в 1593 году, когда театры в Лондоне закрылись из-за чумы и он вместе со своей труппой отправился на гастроли. Записи о получении им гонорара за выступление сохранились в бухгалтерской книге учреждения, сообщает Times. Уильям Шекспир – английский драматург. Его пьесы переведены на все основные языки и составляют основу мирового театрального репертуара. Большинство из них многократно экранизировали.
https://ria.ru/20221117/shakespeare-1832205893.html
великобритания
норфолк (виргиния)
лондон
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великобритания, норфолк (виргиния), лондон, уильям шекспир, театр, археология
Культура, Великобритания, Норфолк (Виргиния), Лондон, Уильям Шекспир, Театр, Археология
В Британии в старинной ратуше обнаружили сцену времен Шекспира

В ратуше британского графства Норфолк обнаружили сцену времен Шекспира

CC BY-SA 3.0 IGO / Ivor Rowlands / St George's Guildhall (cropped)Ратуша Святого Георгия
Ратуша Святого Георгия - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
CC BY-SA 3.0 IGO / Ivor Rowlands / St George's Guildhall (cropped)
Ратуша Святого Георгия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Единственную сохранившуюся до наших дней театральную сцену шекспировских времен обнаружили в старейшей средневековой ратуше Великобритании. Как отмечает газета The Times, полагается, что на ней выступал Уильям Шекспир.
«
"Дубовая сцена, которая считается единственной сохранившейся с шекспировских времен, была обнаружена в ратуше Святого Георга в (городе) Кингс-Линн в (графстве) Норфолк, в старейшей средневековой ратуше страны", – говорится в сообщении издания.
Деревянные доски возрастом в несколько сотен лет обнаружили во время реставрации ратуши под двумя слоями более новых напольных покрытий - 1950-х годов и XVII (или XIX) века.
Оригинальный пол был выложен из широких дубовых досок в период между 1417 и 1430 годами. Об этом свидетельствует техника укладки половиц и анализ древесины, пишет газета.
Ратуша, построенная в начале XV века, изначально служила местом религиозных собраний, однако потом превратилась в театр. Считается, что Шекспир выступил в Кингс-Линне в 1593 году, когда театры в Лондоне закрылись из-за чумы и он вместе со своей труппой отправился на гастроли. Записи о получении им гонорара за выступление сохранились в бухгалтерской книге учреждения, сообщает Times.
Уильям Шекспир – английский драматург. Его пьесы переведены на все основные языки и составляют основу мирового театрального репертуара. Большинство из них многократно экранизировали.
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