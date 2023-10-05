https://ria.ru/20231005/amerika-1900760222.html

США могут напечатать деньги и разбросать их по миру, заявил Путин

США могут напечатать деньги и разбросать их по миру, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

США могут напечатать деньги и разбросать их по миру, заявил Путин

Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, заявил президент... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:41

2023-10-05T17:41

2023-10-05T17:41

сша

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, заявил президент России Владимир Путин. "В конечном итоге деньги найдут, напечатают еще, напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллиона долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире