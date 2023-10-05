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США могут напечатать деньги и разбросать их по миру, заявил Путин
США могут напечатать деньги и разбросать их по миру, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
США могут напечатать деньги и разбросать их по миру, заявил Путин
Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, заявил президент... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:41
2023-10-05T17:41
2023-10-05T17:41
сша
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, заявил президент России Владимир Путин. "В конечном итоге деньги найдут, напечатают еще, напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллиона долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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сша, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
США, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
США могут напечатать деньги и разбросать их по миру, заявил Путин
Путин: США после пандемии напечатали более девяти триллионов долларов